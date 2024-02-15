Зокрема, наукову працю вплив психоделіків на сексуальну функцію опубліковали в журналі Scientific Reports.
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Деталі дослідження
У ньому взяли участь майже 300 учасників. Усі вони описали свій досвід до і після вживання психоделіків. Мова про псилоцибін і ЛСД.
Ті, хто приймав психоделіки, зауважили, що мали підвищене задоволення від сексу, збільшення збудження, задоволеності, а також відчували себе більш привабливими і мали більше бажання спілкуватись.
Перспектива відкриття
Вчені наголошують, що це поки дуже попередні висновки і необхідно більше досліджень, аби підтвердити результати. Зокрема, праця має деякі обмеження, як от відсутність групи контролю та самозвіти учасників, а це мого вплинути на об'єктивність результатів.
Ба більше, учасники могли мати завищенні очікування і піддаватись впливу інших факторів, як от застосування антидепресантів, які часто впливають на сексуальну функцію – зменшуючи потяг.
Втім, навіть попередні висновки є приводом для подальших досліджень у цій галузі, адже можуть допомогти у створені нових методів лікування сексуальних розладів.