Зокрема, наукову працю вплив психоделіків на сексуальну функцію опубліковали в журналі Scientific Reports.

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Деталі дослідження

У ньому взяли участь майже 300 учасників. Усі вони описали свій досвід до і після вживання психоделіків. Мова про псилоцибін і ЛСД.

Ті, хто приймав психоделіки, зауважили, що мали підвищене задоволення від сексу, збільшення збудження, задоволеності, а також відчували себе більш привабливими і мали більше бажання спілкуватись.

Цікаво, що ефект був як у людей, які використовують психоделіки з рекреаційною метою, так і в тих, хто брав участь у клінічних дослідженнях псилоцибіну для лікування депресії.

Перспектива відкриття

Вчені наголошують, що це поки дуже попередні висновки і необхідно більше досліджень, аби підтвердити результати. Зокрема, праця має деякі обмеження, як от відсутність групи контролю та самозвіти учасників, а це мого вплинути на об'єктивність результатів.

Ба більше, учасники могли мати завищенні очікування і піддаватись впливу інших факторів, як от застосування антидепресантів, які часто впливають на сексуальну функцію – зменшуючи потяг.

Втім, навіть попередні висновки є приводом для подальших досліджень у цій галузі, адже можуть допомогти у створені нових методів лікування сексуальних розладів.