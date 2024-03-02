Результаты исследования опубликовали в Журнале Американской кардиологической ассоциации, данные основываются на результатах ежегодного исследования правительства США за период с 2016 по 2020 год.
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Около 4 процентов участников сообщили о ежедневном потреблении марихуаны. И ученые обнаружили, что это повышало риск сердечного приступа на 25 процентов и инсульта на 42 процента.
Примечательно, что употребление табака у лиц, которые никогда не курили его, также увеличивало риск сердечного приступа и инсульта.
Исследователи объяснили, что дым от каннабиса содержит те же токсины и частицы, что и табак. Это собственно и может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Перспектива открытия
Несмотря на то, что пока исследования ученых не дает доказательств прямой связи между употреблением марихуаны и сердечными заболеваниями, ученые все же обеспокоены возможными последствиями этой связи, ведь в последние годы потребление каннабиса возросло.
Доктор Нора Д. Волков из Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками отметила увеличение неблагоприятных последствий для здоровья из-за употребления марихуаны, включая сердечно-сосудистые заболевания.
Еще одна ученая – доктор Саломе Кейхани из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркнула, что употребление каннабиса может быть так же вредным, как и курение табака.
Почему важно об этом говорить
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в США. А если связь риска возникновения сердечно-сосудистых катастроф с потреблением марихуаны подтвердится – это станет дополнительным фактором возникновения заболеваний, ведь употребление марихуаны является достаточно распространенным, особенно среди молодежи.
Новые данные свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований и эффективных мер по предотвращению употребления каннабиса с целью сохранения здоровья сердечно-сосудистого здоровья людей.