Результаты исследования опубликовали в Журнале Американской кардиологической ассоциации, данные основываются на результатах ежегодного исследования правительства США за период с 2016 по 2020 год.

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Около 4 процентов участников сообщили о ежедневном потреблении марихуаны. И ученые обнаружили, что это повышало риск сердечного приступа на 25 процентов и инсульта на 42 процента.

Примечательно, что употребление табака у лиц, которые никогда не курили его, также увеличивало риск сердечного приступа и инсульта.

Исследователи объяснили, что дым от каннабиса содержит те же токсины и частицы, что и табак. Это собственно и может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Перспектива открытия

Несмотря на то, что пока исследования ученых не дает доказательств прямой связи между употреблением марихуаны и сердечными заболеваниями, ученые все же обеспокоены возможными последствиями этой связи, ведь в последние годы потребление каннабиса возросло.

Доктор Нора Д. Волков из Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками отметила увеличение неблагоприятных последствий для здоровья из-за употребления марихуаны, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Еще одна ученая – доктор Саломе Кейхани из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркнула, что употребление каннабиса может быть так же вредным, как и курение табака.

Важно! В исследовании речь идет о чрезмерном потреблении марихуаны. Не следует обобщать последствия в случае применения медицинского каннабиса, который происходит по медицинским показаниям и происходит под контролем врача.

Почему важно об этом говорить

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в США. А если связь риска возникновения сердечно-сосудистых катастроф с потреблением марихуаны подтвердится – это станет дополнительным фактором возникновения заболеваний, ведь употребление марихуаны является достаточно распространенным, особенно среди молодежи.

Новые данные свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований и эффективных мер по предотвращению употребления каннабиса с целью сохранения здоровья сердечно-сосудистого здоровья людей.