Нове дослідження вчених Мічиганського університету виявило, що деякі рослинні добавки, як от куркума, можуть становити серйозну загрозу для здоров'я печінки.

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Зазначають, що кількість госпіталізацій у відділення невідкладної допомоги після самолікування такими природними речовинами, як куркума і зелений чай, зростає.

За десятиліття – з 2004 до 2014 року показник зріс з 7% до 20%.

Що нового виявили вчені

Учені проаналізували дані майже 10 тисяч людей і виявили, що майже 4,7% дорослих використовували принамйні одну з шести потенційно токсичних добавок упродовж останніх 30 днів.

Цими добавками були:

куркума,

зелений чай,

ашваганда,

камбоджійська трава

червоний дріжджовий рис.

Примітно, що усі вони приймали ці продукти без консультації з лікарем, а призначили їх собі самостійно на основі порад з інтернету.

Важливо! Медики також застерігають людей, які приймають ліки від хронічних захворювань, про можливі небезпечні поєднання препаратів. Саме з причини непоєднання між собою тих чи інших речовин, людям, які приймають певні препарати, так важливо радитись про будь-які додаткові призначення медпрепаратів чи фітодобавок.

Чи ефективні ці добавки

"На жаль, біологічні добавки не проходять регулярного нагляду. Хімічне тестування біопродуктів виявило невідповідності між тим, що рекламується, та реальною дозою в таблетці чи капсулі", – ідеться у дослідженні.

Крім того, клінічні випробування ефективності цих добавок не надали надійних доказів їхніх переваг порівняно з ризиками, коли вони приймаються у вищих дозах.

Як виявити інтоксикацію

Гепатотоксичність— це гостре або хронічне ураження печінки, якому характерне пожовтіння шкіри, втома, нудота, висип, свербіж і біль у верхній правій частині живота.

Симптоми минуть, коли усунувається токсичний тригер, але іноді наслідки потребують лікування.

У 2023 році FDA застерегло про можливе пошкодження печінки унаслідок споживання куркуми та/або куркуміну. У звіті зазначалось, що хоч серйозні пошкодження печінки з цієї причини трапляються рідко, ризик є.