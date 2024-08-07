Новое исследование ученых Мичиганского университета выявило, что некоторые растительные добавки, как вот куркума, могут представлять серьезную угрозу для здоровья печени.

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Отмечают, что количество госпитализаций в отделение неотложной помощи после самолечения такими природными веществами, как куркума и зеленый чай, растет.

За десятилетие – с 2004 до 2014 года показатель вырос с 7% до 20%.

Что нового обнаружили ученые

Ученые проанализировали данные почти 10 тысяч человек и обнаружили, что почти 4,7% взрослых использовали принамйні одну из шести потенциально токсичных добавок в течение последних 30 дней.

Этими добавками были:

куркума,

зеленый чай,

ашваганда,

камбоджийская трава

красный дрожжевой рис.

Примечательно, что все они принимали эти продукты без консультации с врачом, а назначили их себе самостоятельно на основе советов из интернета.

Важно! Медики также предостерегают людей, которые принимают лекарства от хронических заболеваний, о возможных опасных сочетаниях препаратов. Именно по причине несочетания между собой тех или иных веществ, людям, которые принимают определенные препараты, так важно советоваться о любых дополнительных назначениях медпрепаратов или фитодобавок.

Эффективны ли эти добавки

"К сожалению, биологические добавки не проходят регулярного надзора. Химическое тестирование биопродуктов выявило несоответствия между тем, что рекламируется, и реальной дозой в таблетке или капсуле", – говорится в исследовании.

Кроме того, клинические испытания эффективности этих добавок не предоставили надежных доказательств их преимуществ по сравнению с рисками, когда они принимаются в высоких дозах.

Как выявить интоксикацию

Гепатотоксичность- это острое или хроническое поражение печени, котором характерно пожелтение кожи, усталость, тошнота, сыпь, зуд и боль в верхней правой части живота.

Симптомы пройдут, когда устраняется токсический триггер, но иногда последствия требуют лечения.

В 2023 году FDA предостерегло о возможном повреждении печени вследствие потребления куркумы и/или куркумина. В отчете отмечалось, что хоть серьезные повреждения печени по этой причине случаются редко, риск есть.