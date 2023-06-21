Нове дослідження алкоголізму

Протягом багатьох років професор Давеєм Лі працював над створенням бази даних із понад 10 000 людей, у яких діагностували принаймні одне психічне захворювання. До них належали такі стани, як наркоманія та алкогольна залежність. Це "складні розлади", в них задіяно "багато генів" та "тригерів довкілля".

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Як тільки вчені проаналізували дані алкоголіків, вони дійшли дивного висновку, що між кольором очей людини та її алкогольною залежністю є зв'язок. Автори тричі перевірили свою роботу, щоб переконатися в цьому.

Світлі очі – ризик алкоголізму

Вчені виявили, що люди зі світлим кольором очей, мали вищі показники алкогольної залежності порівняно з людьми з темнішим кольором очей. Було також виявлено, що зелені, сірі та більшість всіх відтінків синього мають найбільшу схильність до алкоголізму, тоді як люди з темно-карими очима були менш схильні до цього.

Наші результати передбачають дивовижну можливість: колір очей може бути корисним для діагностики алкогольної залежності,

– заявив співавтор наукової роботи Арвіс Суловір.

Подальше дослідження також показало, що генетичні компоненти, що визначають колір очей людини, збігаються з тією ж хромосомою, що і гени, пов'язані з надмірним споживанням алкоголю.

Однак, перш ніж ви почнете розглядати колір очей, щоб визначити ймовірність алкоголізму, варто звернути увагу, що дослідження є першим у своєму роді, і вчені досі не знають усі причини цього зв'язку. Буде потрібно ще багато досліджень, щоб це з'ясувати.

Дослідники планують далі продовжити вивчення зв’язку між культурним походженням людини та її генетикою, щоб зрозуміти, чому люди такі, якими вони є.