Порівняння шкоди алкоголю та солодкого

Надлишковий цукор відкладається у вигляді жиру не тільки в печінці, він розподіляється по всьому організму. Це може призвести до ожиріння, а далі до проблем із серцем та судинами.

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А надмірне вживання алкоголю може призвести до підвищення артеріального тиску, серцевої недостатності або інсульту.

Спиртне також може провокувати набір зайвої ваги. Ось чому:

Спиртовмісні напої висококалорійні. Особливо коктейлі, у яких може бути кілька різних видів алкоголю, цукрових сиропів та інших добавок.

Алкоголь притуплює відчуття ситості, що збільшує ймовірність переїдання, особливо якщо на столі стоять ситні закуски: м'ясо, смажений сир, грінки з жирним соусом.

При вживанні алкоголю уповільнюється процес спалювання.

Що краще: випити чи з'їсти солоденьке

І солодке, і алкоголь впливає на весь організм: вони порушують природні процеси, ефект їхнього впливу накопичується і може призвести до проблем зі здоров'ям.

При цьому у цукру дозволена доза є – це 25 – 36 грамів для дорослої людини на день, а безпечної дози алкоголю не існує. Крім того, від солодкого відмовитись легше, ніж від алкоголю – у цукру немає синдрому відміни.

Виходить, що для здоров'я краще вибрати домашній десерт із низьким вмістом цукру чи порцію алкоголю без сиропів, соків та інших добавок.