Новое исследование алкоголизма

В течение многих лет профессор Давеем Ли работал над созданием базы данных из более чем 10 000 человек, у которых диагностировали по крайней мере одно психическое заболевание. К ним относились такие состояния, как наркомания и алкогольная зависимость. Это "сложные расстройства", в них задействовано "многие гены" и "триггеры окружающей среды".

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Как только ученые проанализировали данные алкоголиков, они пришли к удивительному выводу, что между цветом глаз человека и его алкогольной зависимостью есть связь. Авторы трижды проверили свою работу, чтобы убедиться в этом.

Светлые глаза – риск алкоголизма

Ученые обнаружили, что люди со светлым цветом глаз имели более высокие показатели алкогольной зависимости по сравнению с людьми с более темным цветом глаз. Было также обнаружено, что зеленые, серые и большинство всех оттенков синего имеют наибольшую склонность к алкоголизму, в то время как люди с темно-карими глазами были менее подвержены этому.

Наши результаты предполагают удивительную возможность: цвет глаз может быть полезен для диагностики алкогольной зависимости,

– заявил соавтор научной работы Арвис Суловир.

Дальнейшее исследование также показало, что генетические компоненты, определяющие цвет глаз человека, совпадают с той же хромосомой, что гены, связанные с чрезмерным потреблением алкоголя.

Однако прежде чем вы начнете рассматривать цвет глаз, чтобы определить вероятность алкоголизма, следует обратить внимание, что исследование является первым в своем роде, и ученые до сих пор не знают все причины этой связи. Потребуется еще много исследований, чтобы это выяснить.

Исследователи планируют дальше продолжить изучение связи между культурным происхождением человека и его генетикой, чтобы понять, почему люди такие, каковы они.