В Рівному тіло загиблої жінки пролежало п'ять годин в під'їзді житлового будинку, через те, що жодна зі служби не хотіла доставити тіло в морг. Всі боялись коронавірусу.

Про це розповів син померлої телеканалу Рівне 1.

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У пенсіонерки була підозра на коронавірус, тому жодна служба не ризикнула доставити її тіло в морг.

Чоловік розповів, що його матері стало погано. Рідні викликали швидку допомогу, але, на жаль, медики прибули надто пізно і врятувати вже не змогли пенсіонерку. Вона померла під час транспортування в машину швидкої допомоги. Лікарі винесли її тіло з машини та просто залишили біля сходів у під'їзді, де вона пролежала п'ять годин,

– йдеться в повідомленні.

Рідні самі були змушені занести тіло жінки назад у квартиру. Син померлої вирішив не залишати інцидент без уваги та проконсультувався з адвокатом, щоб покарати винних

Рідні припускають, що жінка померла від інсульту. Однак сімейний лікар написав у висновку про підозру на коронавірус, хоча син каже, що жодних ознак у неї було.

Пізніше результати аналізу підтвердили, що в жінку не було коронавірусу.

Тіло жінки залишили в під'їзді: дивитись відео