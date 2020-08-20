В Ровно медики оставили тело женщины в подъезде
В Ровно тело погибшей женщины пролежало пять часов в подъезде жилого дома, из-за того, что ни одна из служб не хотела доставить тело в морг. Все боялись коронавируса.
Об этом рассказал сын умершей телеканалу Ровно 1.
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У пенсионерки было подозрение на коронавирус, поэтому ни одна служба не рискнула доставить ее тело в морг.
Мужчина рассказал, что его матери стало плохо. Родные вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медики прибыли слишком поздно и спасти уже не смогли пенсионерку. Она умерла во время транспортировки в машину скорой помощи. Врачи вынесли ее тело из машины и просто оставили у лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов,
– говорится в сообщении.
Родные сами были вынуждены занести тело женщины обратно в квартиру. Сын умершей решил не оставлять инцидент без внимания и проконсультировался с адвокатом, чтобы наказать виновных
Родные предполагают, что женщина умерла от инсульта. Однако семейный врач написал в заключении о подозрении на коронавирус, хотя сын говорит, что никаких признаков у нее было.
Позже результаты анализа подтвердили, что у женщины не было коронавируса.
Тело женщины оставили в подъезде: смотреть видео