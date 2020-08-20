Антирекорд: в Украине за сутки обнаружили 2 134 больных COVID-19
В Украине за минувшие сутки зафиксирован коронавирус еще у 2134 человек. Больше всего случаев в Харьковской области, Львовской области и Киеве.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, пишет 24 канал.
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За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 2134 человек, среди них – 100 детей и 160 медиков. Кроме того, госпитализированы 470 человек.
Так, Украина установила антирекорд не только по количеству новых больных, но и по количеству летальных исходов. За предыдущие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 40 пациентов.
Количество случаев инфицирования коронавирусом в областях Украины
- Львовская область – 12 631 (+183)
- Киев – 11 172 (+227)
- Черновицкая область–8297 (+189)
- Ровненская область–8091 (+138)
- Ивано-Франковская область–7290 (+168)
- Харьковская область – 6849 (+242)
- Закарпатская область – 6662 (+110)
- Одесская область – 5408 (+127)
- Волынская область – 4929 (+51)
- Киевская область – 4727 (+42)
- Тернопольская область – 4116 (+115)
- Винницкая область – 3405 (+82)
- Житомирская область – 2597 (+61)
- Днепропетровская область – 1873 (+57)
- Хмельницкая область – 1768 (+90)
- Черниговская область – 1314 (+36)
- Черкасская область – 1200 (+25)
- Запорожская область – 1213 (+34)
- Донецкая область – 1156 (+34)
- Сумская область – 1078 (+55)
- Николаевская область – 893 (+36)
- Кировоградская область – 749 (+1)
- Полтавская область – 594 (+12)
- Херсонская область – 321 (+9)
- Луганская область – 204 (+10)
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