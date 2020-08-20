В Украине за минувшие сутки зафиксирован коронавирус еще у 2134 человек. Больше всего случаев в Харьковской области, Львовской области и Киеве.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 98 537 случаев заражения, умерли 2184 человека. 49 737 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 2134 человек, среди них – 100 детей и 160 медиков. Кроме того, госпитализированы 470 человек.

Так, Украина установила антирекорд не только по количеству новых больных, но и по количеству летальных исходов. За предыдущие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 40 пациентов.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в областях Украины