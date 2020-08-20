Антирекорд: в Україні за добу виявили 2 134 хворих на COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано коронавірус ще у 2134 людей. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, пише 24 канал.
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За минулу добу COVID-19 підтвердили у 2134 осіб, серед них – 100 дітей і 160 медиків. Крім того, госпіталізовано 470 осіб.
Так, Україна встановила антирекорд не лише за кількістю нових хворих, а й за кількістю летальних випадків. За попередню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 40 пацієнтів.
Кількість випадків інфікування коронавірусом в областях України
- Львівська область – 12 631 (+183)
- Київ – 11 172 (+227)
- Чернівецька область – 8297 (+189)
- Рівненська область – 8091 (+138)
- Івано-Франківська область – 7290 (+168)
- Харківська область – 6849 (+242)
- Закарпатська область – 6662 (+110)
- Одеська область – 5408 (+127)
- Волинська область – 4929 (+51)
- Київська область – 4727 (+42)
- Тернопільська область – 4116 (+115)
- Вінницька область – 3405 (+82)
- Житомирська область – 2597 (+61)
- Дніпропетровська область – 1873 (+57)
- Хмельницька область – 1768 (+90)
- Чернігівська область – 1314 (+36)
- Черкаська область – 1200 (+25)
- Запорізька область – 1213 (+34)
- Донецька область – 1156 (+34)
- Сумська область – 1078 (+55)
- Миколаївська область – 893 (+36)
- Кіровоградська область – 749 (+1)
- Полтавська область – 594 (+12)
- Херсонська область – 321 (+9)
- Луганська область – 204 (+10)
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