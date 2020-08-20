В Україні за минулу добу зафіксовано коронавірус ще у 2134 людей. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, пише 24 канал.

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Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні виявили 98 537 випадків зараження, померли 2184 людини. 49 737 пацієнтів одужали.

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 2134 осіб, серед них – 100 дітей і 160 медиків. Крім того, госпіталізовано 470 осіб.

Так, Україна встановила антирекорд не лише за кількістю нових хворих, а й за кількістю летальних випадків. За попередню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 40 пацієнтів.

Кількість випадків інфікування коронавірусом в областях України