Усе почалось з того, що пацієнт помітив невеличку пухлину на голові. І попри те, що вона ніяк йому не заважала, коли новоутворення почервоніло, вирішив звернутись в лікарню.

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Чоловік розповів, що жодного свербіння, печіння, болю чи алергічної реакції не було. Почервоніло місце орієнтовно за 3 місяці.

Після обстеження та хірургічного втручання з-під шкіри чоловіка вилучили дорослу самичку нематоди Dirofilaria repens завдовжки 9 сантиметрів, яка була живою та досить активно рухалась,

– ідеться у повідомленні лікарні.

Вже третій випадок на Рівненщині

Зазначають, що це вже третій випадок підшкірного дирофіляріозу. Наразі на Рівненщині триває епідеміологічне обстеження щодо осередка захворювання.

Фахівці наголошують, що джерело інфекції — тварини та різноманітні види комах, які переносять паразита.

Що можна зробити для профілактики