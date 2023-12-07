Все началось с того, что пациент заметил небольшую опухоль на голове. И, несмотря на то, что она никак ему не мешала, когда новообразование покраснело, решил обратиться в больницу.
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Мужчина рассказал, что никакого зуда, жжения, боли или аллергической реакции не было. Покраснело место ориентировочно через 3 месяца.
После обследования и хирургического вмешательства из-под кожи мужчины изъяли взрослую самочку нематоды Dirofilaria repens длиной 9 сантиметров, которая была живой и активно двигалась,
– говорится в сообщении больницы.
Уже третий случай в Ровенской области
Отмечают, что это уже третий случай подкожного дирофиляриоза. Сейчас в Ровенской области продолжается эпидемиологическое обследование относительно очага заболевания.
Специалисты отмечают, что источник инфекции — животные и виды насекомых, которые переносят паразита.
Что можно сделать для профилактики
- Проводите своевременную дегельминтизацию животных и защиту от укусов кровососущих насекомых в любое время года.
- Помните, активность некоторых членистоногих даже зимой не уменьшается.
- Позаботьтесь об антимоскитных сетках, в том числе и на выходах вентиляционных каналов зимой.
- Невозможно выплод комаров в своих домах.