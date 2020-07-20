Рівень кишкової палички на пляжах Миколаєва вище норми у 480 разів
На чотирьох пляжах міста Миколаєва рівень кишкової палички у воді перевищує норму від 5 до 480 разів. Зразки водойм протестували в лабораторії міста.
Проби води на миколаївських пляжах були відібрані в період з 6 по 10 липня. Про це повідомили в Миколаївському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
Читайте також На курорті в Миколаївській області спалах коронавірусу
Показник індексу лактозопозитивної кишкової палички перевищує санітарно-гігієнічні норми (5000 в куб. дм) і становить в районі:
- пляжу Стрілка - 2 400 000 (перевищення в 480 разів),
- пляжу Чайка - 9 000 (в 1,8 раза) і 200 000 (в 40 разів),
- пляжу Прибій - 24 000 (у 4,8 раза),
- берегової зони Намив - 240 000 (у 48 разів).
Разом з тим у повідомлення лабораторного центру вказали, що патогенних мікроорганізмів у досліджених зразках не виявлено.
Кишкові інфекції
Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай бактерії чи віруси потрапляють в організм із зараженою їжею чи водою.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter