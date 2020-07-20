На чотирьох пляжах міста Миколаєва рівень кишкової палички у воді перевищує норму від 5 до 480 разів. Зразки водойм протестували в лабораторії міста.

Проби води на миколаївських пляжах були відібрані в період з 6 по 10 липня. Про це повідомили в Миколаївському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Читайте також На курорті в Миколаївській області спалах коронавірусу

Показник індексу лактозопозитивної кишкової палички перевищує санітарно-гігієнічні норми (5000 в куб. дм) і становить в районі:

пляжу Стрілка - 2 400 000 (перевищення в 480 разів),

пляжу Чайка - 9 000 (в 1,8 раза) і 200 000 (в 40 разів),

пляжу Прибій - 24 000 (у 4,8 раза),

берегової зони Намив - 240 000 (у 48 разів).

Разом з тим у повідомлення лабораторного центру вказали, що патогенних мікроорганізмів у досліджених зразках не виявлено.