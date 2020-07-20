На четырех пляжах города Николаева уровень кишечной палочки в воде превышает норму от 5 до 480 раз. Образцы водоемов протестировали в лаборатории города.

Пробы воды на николаевских пляжах были отобраны в период с 6 по 10 июля. Об этом сообщили в Николаевском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

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Показатель индекса лактозоположительной кишечной палочки превышает санитарно-гигиенические нормы (5000 в куб. дм) и составляет в районе:

пляжа Стрелка – 2 400 000 (превышение в 480 раз),

пляжа Чайка – 9 000 (в 1,8 раза) и 200 000 (в 40 раз),

пляжа Прибой – 24 000 (в 4,8 раза),

береговой зоны Намыв – 240 000 (в 48 раз).

Вместе с тем в сообщения лабораторного центра указали, что патогенные микроорганизмы в исследованных образцах не обнаружены.