Уровень кишечной палочки на пляжах Николаева выше нормы в 480 раз
На четырех пляжах города Николаева уровень кишечной палочки в воде превышает норму от 5 до 480 раз. Образцы водоемов протестировали в лаборатории города.
Пробы воды на николаевских пляжах были отобраны в период с 6 по 10 июля. Об этом сообщили в Николаевском областном лабораторном центре Минздрава Украины.
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Показатель индекса лактозоположительной кишечной палочки превышает санитарно-гигиенические нормы (5000 в куб. дм) и составляет в районе:
- пляжа Стрелка – 2 400 000 (превышение в 480 раз),
- пляжа Чайка – 9 000 (в 1,8 раза) и 200 000 (в 40 раз),
- пляжа Прибой – 24 000 (в 4,8 раза),
- береговой зоны Намыв – 240 000 (в 48 раз).
Вместе с тем в сообщения лабораторного центра указали, что патогенные микроорганизмы в исследованных образцах не обнаружены.
Кишечные инфекции
Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно бактерии или вирусы попадают в организм с зараженной пищей или водой.
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