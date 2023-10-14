Що таке римінг

Римінг – сексуальна практика, коли хтось використовує рот і язик для стимуляції ануса, анального сфінктера та промежини партнера. Простіше кажучи, це різновид орального сексу. Для когось це може виглядати, як збочення, але є люди, яким подобається саме такий варіант оральних ласок.

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Небезпека римінгу

Хоча багато хто вважає оральний секс безпечнішим, ніж вагінальний, це велика помилка. Римінг не може призвести до вагітності, але у цієї сексуальної практики є інші ризики.

Дуже важливо переконатися, що гігієна є пріоритетом для обох партнерів. Немає жодних наукових доказів того, що такий спосіб гігієни, як душ, може знизити ризик зараження. Однак зробити це допоможе використання ополіскувача для рота, вакцинація проти гепатитів A та В, а також здорова порожнина рота.

Слід уникати орального сексу, якщо в одного з партнерів є порізи, ясна, які кровоточать або відкриті виразки в роті або навколо нього, які можуть значно збільшити ризик зараження венеричним захворюванням.

Основні ризики виникають від орального контакту з людськими фекаліями. До захворювань, які можуть передаватися таким чином, належать:

бактеріальні, такі як важкий гастроентерит;

вірусні, такі як гепатит A, гепатит B, вірус папіломи людини та вірус простого герпесу;

паразити, включаючи кишкові паразити, такі як лямбліоз або глисти;

поширені ІПСШ, такі як сифіліс, хламідіоз, гонорея.

Щоб уникнути ризику зараження під час римінгу, необхідно не допускати потрапляння рідин організму до рота. Для цього медичні працівники рекомендують використовувати коффердами під час виконання. Можна самостійно зробити коффердам, розрізавши презерватив. Однак справжній коффердам краще.