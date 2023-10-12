Під час мастурбації виділяються гормони – ендорфіни,саме завдяки їй ми відчуваємо тимчасове підвищення настрою та отримуємо задоволення.

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Під час оргазму в жінок знижується активність тієї частини мозку, що пов'язана зі страхом і переживаннями, а організм стимулює вивільнення окситоцину.

Ба більше, знижується ризик депресії, знову ж таки завдяки викиду ендорфінів. Тому знімати стрес мастурбацією – напевно, найбезпечніший метод подолання стресових ситуацій. А ще вивільнення окситоцину сприяє міцному й здоровому сну.

Ще перевага мастурбації в тому, що тут можна бути просто собою і не хвилюватись про те, як ти виглядаєш, є волосся на твоїх ногах чи ні, як і що робиш. Також ви не думаєте про те, досягнете ви оргазму чи ні, і замість того, щоб перейматися цим, можна просто зосередитися на власних відчуттях.

До речі, останні дослідження пропонують не ділити оргазм на вагінальний і кліторальний. Вони називають оргазм у жінок єдиним словом – жіночим і не важливо, як саме його було досягнуто: шляхом проникнення, чи стимуляції клітора.