Про це повідомили у Bloomberg. Там розповіли деталі про поширення вірусу.

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В Японії поширюється рідкісний вірус

У виданні зазначають, що, за даними Національного інституту інфекційних захворювань, кількість випадків синдрому стрептококового токсичного шоку станом на 2 червня сягнула 977, що вище за рекордні 941 випадок, зареєстровані за весь минулий рік.

Там вказали, що стрептокок групи А зазвичай спричиняє набряк і біль у горлі у дітей, відомі як "ангіна", але деякі типи бактерій можуть призвести до швидкого розвитку симптомів, включно з болем і набряком кінцівок, лихоманкою, низьким кров'яним тиском, некрозом, проблемами з диханням, недостатністю органів.

Відомо, що до захворювання більш схильні люди старше 50 років.

Більшість смертей відбувається протягом 48 годин,

– заявив професор інфекційних захворювань Токійського жіночого медичного університету Кен Кікучі.

За його словами, за нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в Японії може сягнути 2500 цього року, а "жахливий" рівень смертності може скласти 30%. Він закликав людей дотримуватися гігієни та обробляти будь-які відкриті рани.

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