Про це повідомили у Bloomberg. Там розповіли деталі про поширення вірусу.
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В Японії поширюється рідкісний вірус
У виданні зазначають, що, за даними Національного інституту інфекційних захворювань, кількість випадків синдрому стрептококового токсичного шоку станом на 2 червня сягнула 977, що вище за рекордні 941 випадок, зареєстровані за весь минулий рік.
Там вказали, що стрептокок групи А зазвичай спричиняє набряк і біль у горлі у дітей, відомі як "ангіна", але деякі типи бактерій можуть призвести до швидкого розвитку симптомів, включно з болем і набряком кінцівок, лихоманкою, низьким кров'яним тиском, некрозом, проблемами з диханням, недостатністю органів.
Відомо, що до захворювання більш схильні люди старше 50 років.
Більшість смертей відбувається протягом 48 годин,
– заявив професор інфекційних захворювань Токійського жіночого медичного університету Кен Кікучі.
За його словами, за нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в Японії може сягнути 2500 цього року, а "жахливий" рівень смертності може скласти 30%. Він закликав людей дотримуватися гігієни та обробляти будь-які відкриті рани.
Смерть від нового пташиного грипу: коротко
- Цьогоріч на початку червня стало відомо, що у Мексиці зафіксували перший у світі випадок смерті людини від нового штаму пташиного грипу A(H5N2). Також він є першим лабораторно підтвердженим зараженням цим штамом грипу.
- Відомо, що померлому чоловіку було 59 років. Перші симптоми хвороби він почав відчувати у квітні, включно з гарячкою, утрудненим диханням, діареєю, нудотою та загальною слабкістю.
- Після того, як він звернувся до лікарів через декілька днів, його госпіталізували. Чоловік вже був прикутий до ліжка з інших причин до того, як розпочались симптоми захворювання. Попри зусилля лікарів, пацієнт помер того ж дня від ускладнень.
- Пізніше, у травні, було лабораторно підтверджено, що чоловік був інфікований новим штамом вірусу пташиного грипу A(H5N2). Джерело інфекції залишається невідомим, але відомо, що він не контактував з птахами або іншими тваринами.