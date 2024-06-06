Чоловік, якому було 59 років, почав відчувати симптоми хвороби у квітні, включно з гарячкою, утрудненим диханням, діареєю, нудотою та загальною слабкістю.

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Перша смерть від пташиного грипу

Він звернувся до лікарів за декілька днів після початку симптомів і був госпіталізований. Він вже був прикутий до ліжка з інших причин до того, як розпочались симптоми захворювання. Попри зусилля лікарів, пацієнт помер того ж дня від ускладнень.

Пізніше, у травні, було лабораторно підтверджено, що чоловік був інфікований новим штамом вірусу пташиного грипу A(H5N2). Джерело інфекції залишається невідомим, але відомо, що він не контактував з птахами або іншими тваринами.

Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що у чоловіка була хронічна хвороба нирок і діабет 2 типу.

Експерти Європейського агентства з безпечності харчових продуктів висловлюють стурбованість, що якщо пташиний грип почне передаватися між людьми, це може призвести до нової пандемії. Вони закликають до посиленого спостереження за людьми та тваринами, адже на цей час вакцини від цього захворювання не існує.

Однак ВООЗ все ж вважає, що нинішній ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини є низьким.

Ризик нової пандемії

Нарізі відомо про три зараження цим вірусом. США та європейські країни розробляють стратегії для створення вакцин проти пташиного грипу. Ці заходи спрямовані на захист таких груп ризику, як робітники птахівництва, працівники молочної галузі, ветеринари та лаборанти. Такі дії можуть допомогти уникнути потенційної нової пандемії.

Ці заходи були вжиті після різкого поширення нового штаму пташиного грипу, який виник в кінці 2020 року. Цей штам викликав рекордну кількість смертей серед диких та домашніх птахів, а також інфікування різних видів ссавців. У березні органи охорони здоров'я США повідомили про перший спалах вірусу серед молочних корів.

Якщо вірус вплине на працівників птахівництва та молочних виробництв, це може збільшити ризик мутації вірусу та його здатності легко розповсюджуватися між людьми.