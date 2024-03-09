Відповідний пристрій представили вчені з Північно-Західного університету та Медичної школи Вашингтонського університету.

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Як працює винахід

Стікер, який розробили вчені, змінює форму у відповідь на зміну рівня pH в організмі, що власне є однією з ранніх ознак післяопераційних ускладнень.

Зокрема, досі жоден з наявних методів не міг надійно та неінвазивно виявити неспроможність анастомозу – небезпечний для життя стан, який виникає при виході шлунково-кишкових рідин із травної системи. Та пропонована наклейка здатна виявляти витік цих рідин з високою чутливістю і специфічністю. Тобто, це дасть змогу уникнути негативних наслідків для організму.

Довідка. Ці наклейки виготовлені зі спеціальних гідрогелевих матеріалів і здатні виявляти неспроможність анастомозів із різних органів.

Перспектива винаходу

Учені пояснили, що більшість операцій на черевній порожнині пов'язані з різними ризиками, а нова технологія може змінити спосіб спостереження за пацієнтами після операцій і дозволить виявляти імовірність розвитку ускладнень, а відтак – своєчасно вживати необхідних заходів.

Біорезорбовані пристрої мають потенціал знизити ризики та розширити доступність швидких неінвазивних оцінок здоров'я пацієнтів. Ця інноваційна технологія відкриває нові перспективи в моніторингу стану органів і тканин, допомагаючи запобігати серйозним ускладненням і покращуючи результати лікування.