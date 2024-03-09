Соответствующее устройство представили ученые из Северо-Западного университета и Медицинской школы Вашингтонского университета.

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Как работает изобретение

Стикер, который разработали ученые, меняет форму в ответ на изменение уровня pH в организме, что собственно является одним из ранних признаков послеоперационных осложнений.

В частности, до сих пор ни один из имеющихся методов не мог надежно и неинвазивно выявить несостоятельность анастомоза – опасное для жизни состояние, который возникает при выходе желудочно-кишечных жидкостей из пищеварительной системы. И предлагаемая наклейка способна выявлять утечку этих жидкостей с высокой чувствительностью и специфичностью. То есть, это позволит избежать негативных последствий для организма.

Справка. Эти наклейки изготовлены из специальных гидрогелевых материалов и способны выявлять несостоятельность анастомозов из различных органов.

Перспектива изобретения

Ученые объяснили, что большинство операций на брюшной полости связаны с различными рисками, а новая технология может изменить способ наблюдения за пациентами после операций и позволит выявлять вероятность развития осложнений, а затем – своевременно принимать необходимые меры.

Биорезорбированные устройства имеют потенциал снизить риски и расширить доступность быстрых неинвазивных оценок здоровья пациентов. Эта инновационная технология открывает новые перспективы в мониторинге состояния органов и тканей, помогая предотвращать серьезные осложнения и улучшая результаты лечения.