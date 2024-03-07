После смерти мужчины врачи обнаружили у него в крови 380 нг/мл этого витамина. Это максимальный показатель, который когда-либо фиксировала лаборатория.

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Мужчина сам назначил себе добавку

Витамин D обладает противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, которые способствуют здоровью костей, иммунной системе и улучшают общее самочувствие. В зимнее время солнечный свет – редкое явление, поэтому многие решают принимать витамин D в таблетках.

Собственно, так решил и 89-летний мужчина.

Мужчина страдал от гиперкальциемии

После смерти мужчины в его крови обнаружили высокий уровень кальция – это результат приема слишком большого количества витамина D.

После смерти мужчины было открыто расследование. Отмечают, что кроме токсичности витамина D на организм, мужчина умер от сердечной недостаточности, хронической почечной недостаточности, гиперкальциемии и ишемической болезни сердца.

Риски неконтролируемого приема добавок

Медики отмечают, что легкодоступность подобных лекарств может привести к увеличению количества смертей, именно поэтому стоит усилить контроль за приемом витаминов. Лучший способ определить нужен ли вам витамин - это сдать анализ крови и обратиться к врачу.