После смерти мужчины врачи обнаружили у него в крови 380 нг/мл этого витамина. Это максимальный показатель, который когда-либо фиксировала лаборатория.
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Мужчина сам назначил себе добавку
Витамин D обладает противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, которые способствуют здоровью костей, иммунной системе и улучшают общее самочувствие. В зимнее время солнечный свет – редкое явление, поэтому многие решают принимать витамин D в таблетках.
Собственно, так решил и 89-летний мужчина.
Мужчина страдал от гиперкальциемии
После смерти мужчины в его крови обнаружили высокий уровень кальция – это результат приема слишком большого количества витамина D.
После смерти мужчины было открыто расследование. Отмечают, что кроме токсичности витамина D на организм, мужчина умер от сердечной недостаточности, хронической почечной недостаточности, гиперкальциемии и ишемической болезни сердца.
Риски неконтролируемого приема добавок
Медики отмечают, что легкодоступность подобных лекарств может привести к увеличению количества смертей, именно поэтому стоит усилить контроль за приемом витаминов. Лучший способ определить нужен ли вам витамин - это сдать анализ крови и обратиться к врачу.