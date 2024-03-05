В частности, речь о запахах, которые возникают во время созревания фруктов или от ферментированных продуктов. Об этом свидетельствуют данные научной работы, которую уже опубликовали в медицинском журнале eLife.
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В частности, эти запахи влияют на раковые клетки. Исследования показали, что экспозиция к ароматам спелых фруктов может привести к остановке роста раковых клеток в некоторых случаях.
Кроме того, исследователи не исключают, что могут быть непредвиденные риски для здоровья, связанные с проверенными соединениями, а потому нужны дополнительные исследования, которые помогут лучше понять дальнейшие последствия этого открытия.
"То, что влияние запаха может непосредственно изменить экспрессию генов, даже в тканях, которые не имеют рецепторов запаха, стало для нас абсолютным открытием", – отметил Анандасанкар Рей, биолог из Калифорнийского университета (UC) Риверсайд.
Как проводили исследование
Команда подвергала плодовых мушек (Drosophila melanogaster) и мышей различным дозам паров диацетила в течение 5 дней (соединение, выделяемое дрожжами во время брожения фруктов).
Ранее его использовали для придания маслянистого аромата таким продуктам, как попкорн, также его добавляют в электронные сигареты.
Поэтому во время эксперимента ученые подвергали воздействию этого эффекта человеческие клетки в лаборатории и обнаружили, что диацетил может действовать как ингибитор гистондезацетилазы (HDAC) – белки, которые помогают клеткам расти и делиться. Исследователи обнаружили, что пары диацетила приостанавливают рост клеток нейробластомы человека, выращенных в посуде.
Также значительные изменения в экспрессии генов ученые наблюдали у мух и мышей, в том числе в клетках мозга животных, легких мышей и антеннах мух.
Наше открытие в том, что некоторые летучие соединения, которые выделяются из микробов и пищи, могут изменять эпигенетические состояния нейронов и других эукариотических клеток,
– добавил ученый Рэй.
Что известно о влиянии запаха на здоровье
Дело в том, что ранее исследователи обнаружили, что диацетил может вызывать изменения в клетках дыхательных путей и вызывать заболевания легких – облитерирующий бронхиолит ("попкорновые легкие"). Примечательно, что болезнь провоцировал ароматизатор, который ранее добавляли в попкорн.
Собственно, болезнь назвали "попкорновые легкие" после того, как у работников на заводе, где производили попкорн и применяли этот ароматизатор, обнаружили случаи тяжелой бронхиальной астмы.