В частности, речь о запахах, которые возникают во время созревания фруктов или от ферментированных продуктов. Об этом свидетельствуют данные научной работы, которую уже опубликовали в медицинском журнале eLife.

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В частности, эти запахи влияют на раковые клетки. Исследования показали, что экспозиция к ароматам спелых фруктов может привести к остановке роста раковых клеток в некоторых случаях.

Гипотеза. Поэтому, ученые предположили, что некоторые виды рака эффективно лечить, доставляя лекарства через нос. Конечно, пока очень мало данных, чтобы делать качественные однозначные выводы.

Кроме того, исследователи не исключают, что могут быть непредвиденные риски для здоровья, связанные с проверенными соединениями, а потому нужны дополнительные исследования, которые помогут лучше понять дальнейшие последствия этого открытия.

"То, что влияние запаха может непосредственно изменить экспрессию генов, даже в тканях, которые не имеют рецепторов запаха, стало для нас абсолютным открытием", – отметил Анандасанкар Рей, биолог из Калифорнийского университета (UC) Риверсайд.

Как проводили исследование

Команда подвергала плодовых мушек (Drosophila melanogaster) и мышей различным дозам паров диацетила в течение 5 дней (соединение, выделяемое дрожжами во время брожения фруктов).

Ранее его использовали для придания маслянистого аромата таким продуктам, как попкорн, также его добавляют в электронные сигареты.

Поэтому во время эксперимента ученые подвергали воздействию этого эффекта человеческие клетки в лаборатории и обнаружили, что диацетил может действовать как ингибитор гистондезацетилазы (HDAC) – белки, которые помогают клеткам расти и делиться. Исследователи обнаружили, что пары диацетила приостанавливают рост клеток нейробластомы человека, выращенных в посуде.

Также значительные изменения в экспрессии генов ученые наблюдали у мух и мышей, в том числе в клетках мозга животных, легких мышей и антеннах мух.

Ингибиторы HDAC уже используются для лечения рака крови.

Наше открытие в том, что некоторые летучие соединения, которые выделяются из микробов и пищи, могут изменять эпигенетические состояния нейронов и других эукариотических клеток,

– добавил ученый Рэй.

Что известно о влиянии запаха на здоровье

Дело в том, что ранее исследователи обнаружили, что диацетил может вызывать изменения в клетках дыхательных путей и вызывать заболевания легких – облитерирующий бронхиолит ("попкорновые легкие"). Примечательно, что болезнь провоцировал ароматизатор, который ранее добавляли в попкорн.

Собственно, болезнь назвали "попкорновые легкие" после того, как у работников на заводе, где производили попкорн и применяли этот ароматизатор, обнаружили случаи тяжелой бронхиальной астмы.