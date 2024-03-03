Речь о препарате из антител Омализумаб против астмы. Ученые совершенно неожиданно обнаружили, что он эффективен в лечении пищевой аллергии.
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Как действует препарат против аллергии
Препарат следует вводить в виде инъекций каждые 2 – 4 недели. Ученые заверили, что лекарства на основе антител способны эффективно уменьшать риск аллергических реакций со временем.
Согласно данным исследования, 68% участников эксперимента, которым вводили Xolair (Омализумаб), могли есть арахис, без проявления симптомов аллергии средней или тяжелой степени.
"Использование Xolair обеспечит возможность лечения для снижения риска вредных аллергических реакций у пациентов с IgE-опосредованной пищевой аллергией", – отмечают ученые.
В то же время исследователи все же предостерегли, что люди, страдающие от аллергий, должны следить за питанием и избегать известных аллергенов, даже если они получают лечение. И применять препарат пристально.
Новое лечение может буквально изменить жизнь пациентов, которые боятся опасных аллергических реакций, которые могут привести к госпитализации или еще более серьезным последствиям. Это новое лечение может дать пациентам большую свободу и снизить риск негативных аллергических событий.