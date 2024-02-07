Законопроєкт №10448, який отримав підтримку від 264 народних депутатів, вводить нові правила щодо зберігання і використання репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі.

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Що змінили в законопроєкті

У випадку смерті особи, її репродуктивні клітини будуть безкоштовно зберігатися протягом трьох років. Після цього терміну можливе продовження зберігання коштом людини, визначеної в офіційному розпорядженні померлого.

Закон дає право особі, яка зберігає свої репродуктивні клітини згідно з законом, встановити їх подальшу долю у випадку своєї смерті.

Важливим моментом є те, що у разі використання репродуктивних клітин для запліднення, за наявності офіційної згоди, померлий буде визнаний батьком або матір'ю дитини.

Також документ наголошує, що нотаріально засвідчені волевиявлення людини перед вступом в силу цього закону щодо використання її власних репродуктивних клітин, становлять підставу для використання допоміжних репродуктивних технологій з цими клітинами. Тобто для запліднення можна буде використовувати різні технології.

Скандал через заборону використання репродуктивних клітин

В кінці січня обурення викликала норма законопроєкту щодо того, що після загибелі військового, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє зберігання припиняється з подальшою утилізацією.

Після цього у МОЗ запевнили, що законодавчу колізію приберуть. А коментуючи цю ситуацію голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив, що закон стосувався виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. Тому посмертне використання біологічних матеріалів не було унормоване.