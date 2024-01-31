Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він нагадав, що минулого року Рада вже прийняла закон, який дозволяє військовим, безкоштовно зберігати біоматеріал у кріобанках.

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Але, за його словами, в цьому законі не було врегульоване питання про народження дитини після загибелі військового. Тому зараз на розгляд ВР подають законопроєкт № 10448.

Новий закон про біоматеріал військових

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації назвав три принципи, які передбачає законопроєкт № 10448:

Перше – захисник чи захисниця, чиї клітини зберігаються у кріобанках, мають заповнити відповідне розпорядження. Уніфікований підхід дозволить запобігти різному тлумаченню такого розпорядження.

Друге – визнання батьківства та поширення на таких дітей пільг. Вносяться зміни у статтю 281 Цивільного кодексу та статтю 123 Сімейного кодексу. Додається, що захисник у разі смерті може розпорядитися репродуктивними клітинами та застосувати допоміжні репродуктивні технології. Ця особа визнається батьком або матір’ю дитини.

Третє – у разі загибелі захисника чи захисниці репродуктивні клітини коштом держави зберігаються протягом трьох років. Потім можуть зберігатися коштом іншої особи.

Як парламентарі заборонили використання репродуктивні клітини

Скандал спалахнув, коли юристка Олена Бабич розповіла у соціальній мережі про історію вдови бійця, яка прагнула стати матір'ю дитини свого померлого чоловіка. Він перед відправленням на лінію фронту забезпечив збереження своїх репродуктивних клітин через кріозаморожування, врахувавши всі правові нюанси.

Проте жінці, навіть маючи право на розпорядження генетичним матеріалом чоловіка, отримала відмову в процедурі ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення).

Нещодавно наші законодавці так сильно переймались за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців, що прийняли закон, яким… заборонили використовувати сперму військового після його загибелі (!). З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати,

– розповіла Олена Бабич.

Коментуючи цю ситуацію Михайло Радуцький пояснив, що закон 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. А посмертне використання біологічних матеріалів не було унормоване.