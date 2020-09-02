Збільшувати тривалість сну можуть недіагностовані важкі захворювання. Включаючи рак та серцево-судинні захворювання, для яких характерна патологічна втома.

Ризик смерті від серцево-судинних хвороб вищий у людей, які сплять більше норми, яка становить шість-вісім годин на добу, свідчить дослідження, яке опубліковане в European Heart Journal.

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У дослідженні було опитано 116 632 людини у віці від 35 до 70 років у 21 країнах. За учасниками спостерігали в середньому протягом 7,8 року.

Чому довгий сон свідчить про важкі хвороби

Головним відкриттям стало те, що у тих, хто регулярно спить понад 10 годин на добу, ризик інфаркту та інсульту вище на 41% в порівнянні зі сплячими шість-вісім годин. У тих, хто спав від восьми до дев'яти годин, цей показник склав 17%.

Питання причинно-наслідкових зв'язків залишається відкритим: швидше за все, наявні захворювання збільшують потребу у сні, а не надлишок сну веде до хвороб.

Вчені виявили також підвищений ризик серед тих, хто має звичку спати вдень, не відчуваючи недосипання вночі. Вони відзначили, що денний сон може говорити про втому і стомлюваності, пов'язаної з хворобливими станами, які з часом можуть виливатися в серйозні захворювання.

Сам брак сну, згідно з даними дослідження, збільшував ймовірність серцево-судинної катастрофи на 9%. Але цю знахідку автори не вважали статистично значущою.