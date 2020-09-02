Увеличивать продолжительность сна могут недиагностированные тяжелые заболевания. Включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, для которых характерна патологическая усталость.

Риск смерти от сердечно-сосудистых болезней выше у людей, которые спят больше нормы, которая составляет шесть-восемь часов в сутки, свидетельствует исследование, опубликованное в European Heart Journal.

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В исследовании было опрошено 116 632 человека в возрасте от 35 до 70 лет в 21 странах. За участниками наблюдали в среднем в течение 7,8 года.

Почему долгий сон свидетельствует о тяжелых болезнях

Главным открытием стало то, что у тех, кто регулярно спит более 10 часов в сутки, риск инфаркта и инсульта выше на 41% по сравнению со спящими шесть-восемь часов. У тех, кто спал от восьми до девяти часов, этот показатель составил 17%.

Вопрос причинно-следственных связей остается открытым: скорее всего, имеющиеся заболевания увеличивают потребность в сне, а не избыток сна ведет к болезням.

Ученые обнаружили также повышенный риск среди тех, кто имеет привычку спать днем, не испытывая недосыпания ночью. Они отметили, что дневной сон может говорить об усталости и утомляемости, связанной с болезненными состояниями, которые со временем могут выливаться в серьезные заболевания.

Сам недостаток сна, согласно данным исследования, увеличивал вероятность сердечно-сосудистой катастрофы на 9%. Но эту находку авторы не считали статистически значимой.