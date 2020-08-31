Миллионы людей с симптомами, которые могут свидетельствовать о раке, избегают врачей, поскольку им стыдно говорить об этом. Наиболее неудобными для обсуждения являются симптомы со стороны интимных зон и связанные с посещением туалета.

Таковы результаты осмотра, проведенного большой британской страховой компанией Bupa.

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Люди стесняются врачей

Согласно полученным данным, один из пяти взрослых отказывается от поиска медицинской помощи, стесняясь говорить о симптомах, возникающих в интимных зонах. То есть, в одной Англии миллионы людей таким образом теряют возможность ранней диагностики и эффективного лечения рака.

По данным Bupa, полученным в результате осмотра статистики рака и нескольких опросов, для женщин наиболее "нежелательными" для обсуждения с врачом оказались выделения крови из влагалища. Также пациенты не любят рассказывать о боли в области таза или мошонки, боли и выделениях крови во время посещения туалета и других подобных симптомах.

30% людей пытались понять свое состояние, используя интернет, а 36% – просят совета у друзей. При указанных симптомах люди не обращались за помощью в среднем в течение почти 10 недель. Около половины из этих людей сообщают о том, что не знают, с чего начать разговор с врачом о своем состоянии. Один из пяти человек обращается к врачу только под давлением со стороны партнера.

Почему не стоит стесняться врачей