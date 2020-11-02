Влада Нової Зеландії оголосили попередні результати референдуму. Згідно з ними, більшість населення країни підтримало введення евтаназії для тяжкохворих і проголосували проти легалізації марихуани.

Це попередні результати за підрахунками 83% голосів, точне рішення новозеландців оголосять в наступну п'ятницю, але воно, швидше за все, вже не зміниться, пише Deutsche Welle.

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Питання евтаназії

Введення евтаназії підтримали 65% тих, хто голосував. Закон дозволить проводити процедуру тяжкохворим громадянам, яким, за прогнозом лікарів, залишилося жити менше пів року. Евтаназію повинен схвалити лікар, який лікує хворого, переконавшись, що той не перебуває під чиїмось впливом.

Закон почне діяти через 12 місяців після публікації результатів. Зараз евтаназія дозволена в Бельгії, Колумбії, Нідерландах, Канаді та деяких американських штатах.

Питання канабісу

Проти легалізації марихуани проголосували 53% громадян, які брали участь в референдумі, за – 46%. Закон пропонує дозволити новозеландцям старших 20 років купувати до 14 грамів канабісу в спеціалізованих магазинах і вживати його вдома або в призначених для цього місцях.

Якщо легалізацію марихуани все ж схвалять (що малоймовірно, за словами міністра юстиції Нової Зеландії), в країні спочатку проведуть додаткові громадські обговорення.



Де легалізована марихуана / Карта 24 каналу