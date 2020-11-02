Власти Новой Зеландии объявили предварительные результаты референдума. Согласно им, большинство населения страны поддержало введение эвтаназии для тяжелобольных и проголосовало против легализации марихуаны.

Это предварительные результаты по подсчетам 83% голосов, точное решение новозеландцев объявят в следующую пятницу, но оно, скорее всего, уже не изменится, пишет Deutsche Welle.

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Вопросы эвтаназии

Введение эвтаназии поддержали 65% голосовавших. Закон позволит проводить процедуру тяжелобольным гражданам, которым, по прогнозу врачей, осталось жить менее полугода. Эвтаназию должен одобрить врач, который лечит больного, убедившись, что тот не находится под чьим-то влиянием.

Закон начнет действовать через 12 месяцев после публикации результатов. Сейчас эвтаназия разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах, Канаде и некоторых американских штатах.

Вопросы каннабиса

Против легализации марихуаны проголосовали 53% граждан, участвовавших в референдуме, за – 46%. Закон предлагает разрешить новозеландцам старше 20 лет покупать до 14 граммов каннабиса в специализированных магазинах и употреблять его дома или в предназначенных для этого местах.

Если легализацию марихуаны все же примут (что маловероятно, по словам министра юстиции Новой Зеландии), в стране сначала проведут дополнительные общественные обсуждения.



Где легализована марихуана / Карта 24 канала