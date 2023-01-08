Розв'язання проблем алкоголізму займаються найкращі вчені планети. А вилікувати захворювання хоча б на короткий час хоче кожен залежний.

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Новий спосіб лікування алкоголізму

Американські вчені наблизилися до цієї мети. Особлива технологія редагування генів CRISPR-dCas9 дозволила щурам-алкоголікам успішно кинути пити. Після проведення процедури вченими поведінка тварин прийшла в норму, а гени працювали у звичайному режимі.

Результати нашого дослідження показали, що епігенетичне редагування в мигдалеподібному тілі дає змогу нормалізувати психопатологічний стан у дорослому організмі навіть після зловживання алкоголем у підлітковому віці,

– зазначили автори роботи.

Редагування генів

У результаті успішного експерименту на лабораторних щурах вчені припускають, що такий метод лікування може бути придатним і для людей. Річ у тому, що зловживання алкоголем блокує активність гена Arc. Він своєю чергою, безпосередньо пов'язаний із пам'яттю та координацією роботи клітинного скелета нейронів. Через це вже на все життя збільшується тривожність і виникає потяг до алкоголю.

Подібні зміни спостерігаються як у щурів, так і людей. Група вчених з Університету штату Іллінойс, США за допомогою генної інженерії змогли виправити роботу гена Arc у щурів-алкоголіків. Після чого піддослідні повернулися до тверезого способу життя.