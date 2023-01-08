Решением проблем алкоголизма занимаются лучшие ученые планеты. А вылечить заболевание хотя бы на короткое время хочет каждый зависимый.

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Новый способ лечения алкоголизма

Американские ученые приблизились к этой цели. Особая технология редактирования генов CRISPR-dCas9 позволила крысам-алкоголикам успешно бросить пить. После проведения процедуры учеными поведение животных пришло в норму, а гены работали в обычном режиме.

Результаты нашего исследования показали, что эпигенетическое редактирование в миндалевидном теле позволяет нормализовать психопатологическое состояние во взрослом организме даже после злоупотребления алкоголем в подростковом возрасте.

– отметили авторы работы.

Редактирование генов

В результате успешного эксперимента на лабораторных крысах ученые предполагают, что такой метод лечения может быть пригоден и для людей. Дело в том, что злоупотребление алкоголем блокирует активность гена Arc. Он в свою очередь, напрямую связан с памятью и координацией работы клеточного скелета нейронов. Поэтому уже на всю жизнь увеличивается тревожность и возникает тяга к алкоголю.

Подобные изменения наблюдаются как у крыс, так и у людей. Группа ученых из Университета штата Иллинойс, США с помощью генной инженерии смогли исправить работу гена Arc у крыс-алкоголиков. После чего испытуемые вернулись к трезвому образу жизни.