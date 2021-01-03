Німецький психотерапевт Фріц Перлз разом із Полом Гудманом і Ральфом Гефферліном написав працю "Гештальт-терапія, збудження і зростання людської особистості". Важливі цитати лікаря, які можуть допомогти зрозуміти людську природу – читайте в матеріалі.

Гештальт-терапію проводять для того, щоб створити й зміцнити цілісний образ (гештальт) особистості, пише 24 канал.

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Цитати Фріца Перлза

Про несправедливість світу

Очікувати, що світ буде до тебе справедливим лише тому, що ти хороша людина, – це як очікувати, що бик не нападе на тебе тільки тому, що ти вегетаріанець,

– зазначає лікар-психотерапевт Фріц Перлз.



Фріц Перлз – німецький психотерапевт / Фото pikabu

Про самопідтримку

Залежність перетворює нас на рабів, особливо якщо в залежне становище потрапляє наша самооцінка. І якщо вам потрібне постійне схвалення та поплескування по плечу від кожного зустрічного – тоді ви робите кожного зустрічного своїм суддею,

– зауважив Фріц Перлз.

Про істину

Якщо людині розповідають істину, вона її не зрозуміє. На думку Перлза, істину можна зрозуміти тільки тоді, коли людина відкрила її самостійно.

Що таке гештальт?

Гештальт – це філософське поняття, що позначає об'єкт у його цілісності або цілісну структуру, яка формується у свідомості людини при сприйнятті об'єктів або їхніх образів.

Основою гештальт-терапії є експериментально-феноменологічний підхід: клієнту пропонують ставити експерименти і спостерігати за феноменами, які виявляються в ході експерименту.

Феноменами називають всі явища, які спостерігаються:

емоції;

зміни в голосі (може бути як коливання тону, так і тремтіння чи запинки);

міміка;

поза;

жести;

час реакції;

поява різних відчуттів в тілі (напруга, жар, холод, "мурашки").



Гештальт-терапія / Фото igrox

Експерименти можуть бути дуже різними: розповідь про подію зі свого життя, проблему, проста розмова на довільну тему і тому подібне.

Також застосовується монодрама: клієнту пропонують уявити, що на стільці поруч сидить хтось, хто важливий для нього та почати розмовляти вголос.

Коли експеримент закінчується, виявлені феномени обговорюються з гештальт-терапевтами.