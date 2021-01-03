Реалістичні цитати про життя від Фріца Перлза – засновника методу гештальт-терапії
Німецький психотерапевт Фріц Перлз разом із Полом Гудманом і Ральфом Гефферліном написав працю "Гештальт-терапія, збудження і зростання людської особистості". Важливі цитати лікаря, які можуть допомогти зрозуміти людську природу – читайте в матеріалі.
Гештальт-терапію проводять для того, щоб створити й зміцнити цілісний образ (гештальт) особистості, пише 24 канал.
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Цитати Фріца Перлза
Про несправедливість світу
Очікувати, що світ буде до тебе справедливим лише тому, що ти хороша людина, – це як очікувати, що бик не нападе на тебе тільки тому, що ти вегетаріанець,
– зазначає лікар-психотерапевт Фріц Перлз.
Фріц Перлз – німецький психотерапевт / Фото pikabu
Про самопідтримку
Залежність перетворює нас на рабів, особливо якщо в залежне становище потрапляє наша самооцінка. І якщо вам потрібне постійне схвалення та поплескування по плечу від кожного зустрічного – тоді ви робите кожного зустрічного своїм суддею,
– зауважив Фріц Перлз.
Про істину
Якщо людині розповідають істину, вона її не зрозуміє. На думку Перлза, істину можна зрозуміти тільки тоді, коли людина відкрила її самостійно.
Що таке гештальт?
Гештальт – це філософське поняття, що позначає об'єкт у його цілісності або цілісну структуру, яка формується у свідомості людини при сприйнятті об'єктів або їхніх образів.
Основою гештальт-терапії є експериментально-феноменологічний підхід: клієнту пропонують ставити експерименти і спостерігати за феноменами, які виявляються в ході експерименту.
Феноменами називають всі явища, які спостерігаються:
- емоції;
- зміни в голосі (може бути як коливання тону, так і тремтіння чи запинки);
- міміка;
- поза;
- жести;
- час реакції;
- поява різних відчуттів в тілі (напруга, жар, холод, "мурашки").
Гештальт-терапія / Фото igrox
Експерименти можуть бути дуже різними: розповідь про подію зі свого життя, проблему, проста розмова на довільну тему і тому подібне.
Також застосовується монодрама: клієнту пропонують уявити, що на стільці поруч сидить хтось, хто важливий для нього та почати розмовляти вголос.
Коли експеримент закінчується, виявлені феномени обговорюються з гештальт-терапевтами.
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