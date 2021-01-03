Немецкий психотерапевт Фриц Перлз вместе с Полом Гудманом и Ральфом Гефферлином написал труд "Гештальт-терапия, возбуждение и рост человеческой личности". Важные цитаты врача, которые могут помочь понять человеческую природу – читайте в материале.

Гештальт-терапию проводят для того, чтобы создать и укрепить целостный образ (гештальт) личности, пишет 24 канал.

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Цитаты Фрица Перлза

О несправедливости мира

Ожидать, что мир будет к тебе справедливым лишь потому, что ты хороший человек, – это как ожидать, что бык не нападет на тебя только потому, что ты вегетарианец,

– отмечает врач-психотерапевт Фриц Перлз.



Фриц Перлз – немецкий психотерапевт / Фото pikabu

О самоподдержке

Зависимость превращает нас в рабов, особенно если в зависимое положение попадает наша самооценка. И если вам нужно постоянное одобрение и похлопывание по плечу от каждого встречного – тогда вы делаете каждого встречного своим судьей,

– заметил Фриц Перлз.

Об истине

Если человеку рассказывают истину, он ее не поймет. По мнению Перлза, истину можно понять только тогда, когда человек открыл ее самостоятельно.

Что такое гештальт?

Гештальт – это философское понятие, обозначающее объект в его целостности или целостную структуру, которая формируется в сознании человека при восприятии объектов или их образов.

Основой гештальт-терапии является экспериментально-феноменологический подход: клиенту предлагают ставить эксперименты и наблюдать за феноменами, которые выявляются в ходе эксперимента.

Феноменами называют все явления, которые наблюдаются:

эмоции;

изменения в голосе (может быть как колебания тона, так и дрожь или запинки);

мимика;

поза;

жесты;

время реакции;

появление различных ощущений в теле (напряжение, жар, холод, "мурашки").



Гештальт-терапия / Фото igrox

Эксперименты могут быть очень разными: рассказ о событии из своей жизни, проблеме, простой разговор на произвольную тему и тому подобное.

Также применяется монодрама: клиенту предлагают представить, что на стуле рядом сидит кто-то, кто важен для него и начать разговаривать вслух.

Когда эксперимент заканчивается, выявленные феномены обсуждаются с гештальт-терапевтами.