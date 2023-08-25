Розберемо всі плюси та мінуси занять спортом ввечері та зранку та розгляньмо, який із двох варіантів найбільш підходить саме вам. Про це 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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