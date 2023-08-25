Розберемо всі плюси та мінуси занять спортом ввечері та зранку та розгляньмо, який із двох варіантів найбільш підходить саме вам. Про це 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.
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Ранкові тренування: за та проти
Переваги
- Додаткова енергія: фізична активність вранці може допомогти скоріше подолати сонливість, підвищити рівень енергії та підготувати організм до активного дня.
- Покращення настрою: ранкові тренування можуть сприяти виділенню ендорфіну – гормону радості, що позитивно впливає на настрій та загальне самопочуття.
- Пришвидшення метаболізму: вранці тіло може споживати більше калорій під час тренувань, що може бути корисним для тих, хто прагне знизити вагу.
- Кращий розпорядок дня: ранкові заняття можуть допомогти звільнити вечір для інших справ та покращити свій щоденний графік.
Недоліки
- Ризик травм: організм ще не повністю розігрітий вранці, тому існує певний ризик отримання травми під час фізичних навантажень.
- Потреба в кофеїні: деяким людям може знадобитися додатковий стимулюючий напій або продукт, щоб підготуватися до ранкового тренування.
- Недостатня регенерація: якщо тренування занадто інтенсивні, організм може відчувати брак часу для повноцінного відновлення перед робочим днем.
- Несумісність з розкладом: деякі люди можуть мати нерегулярний розклад або інші обмеження, які роблять ранкові тренування недоцільними.
Вечірні тренування: за та проти
Переваги
- Розігрітий організм: вечірні тренування відбуваються після активного дня, коли тіло вже розігріте, що може допомогти уникнути травм та забезпечити більшу гнучкість.
- Вищий рівень фізичної підготовленості: спорт ввечері може бути більш ефективними, оскільки в цей час організм може реагувати краще на фізичні навантаження.
- Релаксація після тренування: після вечірнього тренування можна насолодитися приємним душем або розтяжкою, що сприяє відновленню та релаксації.
Недоліки
- Можливість впливу на якість сну: інтенсивні тренування ввечері можуть підняти рівень адреналіну та стимулюючих гормонів, що ускладнює засинання.
- Ризик збільшення стресу: тренування ввечері можуть підсилювати рівень стресу після напруженого робочого дня.
- Важкість знаходження мотивації: після тривалого дня деяким людям може бути складно знайти мотивацію для фізичної активності.
Варто відзначити, що вибір часу для тренувань є індивідуальним і залежить від розкладу дня, фізичної форми, здоров'я та особистих вподобань.