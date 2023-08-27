Це побачили вчені з кількох клінік Великої Британії після проведеного недавнього дослідження. Раніше експерти виявили, що у мертвих людей, які страждали на хворобу Паркінсона, в сітківці були відхилення від норми. Тоді не було зрозуміло, чи вдасться виявити аномалії за життя.

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Натомість тепер вчені зуміли за допомогою штучного інтелекту порівняти очні знімки 154 830 пацієнтів віком від 40 років.

Що побачили вчені

У 700 осіб із групи, які мали підтверджену хворобу Паркінсона, виявили невеликі, але помітні відхилення сітківки від норми. У деяких областях спостерігалося витончення шару внутрішніх гангліозних клітин (тип нейронів, які передають зорову інформацію за допомогою дофаміну).

Далі вчені використали отримані дані під час аналізу знімків очей 67 311 осіб із бази даних UK Biobank. Завдяки цьому вдалося діагностувати хворобу Паркінсона у 53 осіб.

Важливо! Тобто, витончення внутрішнього гангліозного шару може проявлятися на ранніх стадіях недуги ще до виникнення перших зовнішніх симптомів.

Чому це важливе відкриття

Основна складність лікування хвороби Паркінсона полягає в темпах прояву ознак і розвитку патології. До виявлення хвороби людина втрачає від 60 до 80% клітин, які виробляють дофамін у мозку. Через це важливо знайти спосіб діагностувати недугу на ранній стадії її виникнення.

Ми все ще не готові передбачити, чи розвинеться у людини хвороба Паркінсона, але сподіваємося, що цей метод може стати інструментом визначення категорії людей, які схильних до ризику захворювання,

— зазначив офтальмолог з Університетського коледжу Лондона Зігфрід Вагнер.