Это увидели ученые из нескольких клиник Великобритании после проведённого недавнего исследования. Ранее эксперты обнаружили, что у мертвых людей, страдавших болезнью Паркинсона, в сетчатке были отклонения от нормы. Тогда не было понятно, удастся ли выявить аномалии при жизни.

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Теперь ученые сумели с помощью искусственного интеллекта сравнить глазные снимки 154 830 пациентов в возрасте от 40 лет.

Увидевшие ученые

У 700 человек из группы, у которых была подтвержденная болезнь Паркинсона, обнаружили небольшие, но заметные отклонения сетчатки от нормы. В некоторых областях наблюдалось истончение слоя внутренних ганглиозных клеток (тип нейронов, передающих зрительную информацию с помощью дофамина).

Далее ученые использовали полученные данные при анализе снимков глаз 67311 человек из базы данных UK Biobank. Благодаря этому удалось диагностировать болезнь Паркинсона у 53 человек.

Важно! То есть истончение внутреннего ганглиозного слоя может проявляться на ранних стадиях недуга еще до возникновения первых внешних симптомов.

Почему это важное открытие

Основная сложность лечения болезни Паркинсона состоит в темпах проявления признаков и развитии патологии. До обнаружения болезни человек теряет от 60 до 80% клеток, производящих дофамин в мозге. Поэтому важно найти способ диагностировать недуг на ранней стадии его возникновения.

Мы все еще не готовы предположить, разовьется ли у человека болезнь Паркинсона, но надеемся, что этот метод может стать инструментом определения категории людей, подверженных риску заболевания,

– отметил офтальмолог из Университетского колледжа Лондона Зигфрид Вагнер.