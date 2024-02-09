Чому виникає рак легенів

Куріння – це основний фактор, через який розвивається рак легенів. Близько 80% смертей від нього пов'язані з тютюном. Речовини із цигарок ушкоджують клітини легень, через що з'являється захворювання.

Також на тему У вовків з Чорнобильської зони розвинулась стійкість до року: як це допоможе людям

У курців від 15 до 30 разів вищий ризик захворіти на рак легені, ніж у тих, хто не курить. Він підвищується зі стажем куріння – що довше, то небезпечніше. Ризик розвитку раку не залежить від того, чи людина курить трубку, самокрутки або звичайні сигарети. Навіть кілька цигарок на день можуть нашкодити.

Небезпечне і пасивне куріння – через нього лише у США вмирають 7000 людей щороку. Разом з димом людина вдихає канцерогени, ніби вона курила сама, хоч і в менших кількостях.

Другий важливий фактор ризику раку легені – робота з азбестом. Азбест – це мінерал, який використовують у будівництві. Якщо довго вдихати його пил, то зростає можливість розвитку мезотеліоми плеври, злоякісної пухлини легеневої оболонки. Видобуток і використання азбесту заборонена більш ніж 50 країнах.

Третій чинник ризику – спадковість. Якщо в сім'ї у когось був рак легені, то ризик його розвитку у родича підвищується вдвічі. Особливо якщо діагноз поставили в молодості. На це може впливати як спадковість, так і схожий спосіб життя, наприклад, куріння.

Симптоми раку легенів

Рак легенів може залишатися недіагностованим, тому що на ранніх стадіях у нього немає специфічних симптомів. Одні з найчастіших симптомів – кашель і задишка. Інші симптоми раку легенів:

Кров у мокротинні.

Біль у грудях, який може погіршуватися при глибокому диханні, кашлі або сміху.

Часті інфекції дихальних шляхів, такі як бронхіт або пневмонія.

Втрата ваги та відсутність апетиту.

Втома або слабкість.

Свист у грудях або хрипи.

Лікування раку легенів

Наголошуємо, що зараз рак легені – не вирок. Рання діагностика, своєчасне та правильне лікування дозволяють значно продовжити життя пацієнтам з онкологічним діагнозом.

Лікування залежить від кількох факторів:

По-перше, від типу раку. Він може бути дрібноклітинним та не дрібноклітинним. Перший агресивніший: він швидше розвивається та поширюється на інші органи.

По-друге, від розміру та розташування пухлини.

По-третє, від стадії захворювання: чим вона вища, тим гірший прогноз.

По-четверте, від стану здоров'я пацієнта та рекомендацій лікарів.

Основні методи лікування – це хірургічна операція, променева терапія, хімієтерапія, таргетна та імунотерапія. Буває, їх поєднують між собою, наприклад, після операції "добивають" ракові клітини хімієтерапія.

При хірургічному втручанні пухлину видаляють із легені. Операцію проводять, якщо метастази не поширилися на інші частини тіла. Можуть видалити невелику частину легені чи весь орган.

При променевій терапії на пухлину впливають радіацією. Промені спрямовують на уражену частину тіла. Часто її використовують перед хірургічною операцією, щоб зменшити пухлину та полегшити її видалення або ж у поєднанні з хімієтерапією.

Хімієтерапія – це введення спеціальних ліків, які не дають раковим клітинам рости і розмножуватися, тому вони гинуть.

Для лікування раку легенів на пізніх стадіях імунотерапія стала революцією. На відміну від хімієтерапії та променевої терапії, коли під роздачу потрапляють і ракові клітини, і здорові, імунотерапія – більш вибірковий метод. За допомогою імунотерапії деякі пацієнти можуть контролювати онкологічне захворювання протягом багатьох років.

При імунотерапії використовують препарати, які допомагають імунній системі розпізнавати ракові клітини та знищувати їх. Зазвичай вона справляється із цим самостійно, проте іноді клітини злоякісної пухлини виробляють білки, які допомагають їм "ховатися" від імунної системи. Імунотерапія втручається в цей процес: ліки блокують ці білки та імунну систему знову набуває здатності боротися з раковими клітинами.