Почему возникает рак легких

Курение – это основной фактор, из-за которого развивается рак легких. Около 80% смертей от него связаны с табаком. Вещества из сигарет повреждают клетки легких, из-за чего появляется заболевание.

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У курильщиков от 15 до 30 раз выше риск заболеть раком легкого, чем у тех, кто не курит. Он повышается со стажем курения – чем дольше, тем опаснее. Риск развития рака не зависит от того, ли человек курит трубку, самокрутки или обычные сигареты. Даже несколько сигарет в день могут навредить.

Опасно и пассивное курение – из-за него только в США умирают 7000 человек ежегодно. Вместе с дымом человек вдыхает канцерогены, будто он курил сам, хоть и в меньших количествах.

Второй важный фактор риска рака легких – работа с асбестом. Асбест – это минерал, который используют в строительстве. Если долго вдыхать его пыль, то возрастает возможность развития мезотелиомы плевры, злокачественной опухоли легочной оболочки. Добыча и использование асбеста запрещена более чем 50 странах.

Третий фактор риска – наследственность. Если в семье у кого-то был рак легкого, то риск его развития у родственника повышается вдвое. Особенно если диагноз поставили в молодости. На это может влиять как наследственность, так и похожий образ жизни, например, курение.

Симптомы рака легких

Рак легких может оставаться недиагностированным, потому что на ранних стадиях у него нет специфических симптомов. Одни из самых частых симптомов – кашель и одышка. Другие симптомы рака легких:

Кровь в мокроте.

Боль в груди, которая может ухудшаться при глубоком дыхании, кашле или смехе.

Частые инфекции дыхательных путей, такие как бронхит или пневмония.

Потеря веса и отсутствие аппетита.

Усталость или слабость.

Свист в груди или хрипы.

Лечение рака легких

Подчеркиваем, что сейчас рак легкого – не приговор. Ранняя диагностика, своевременное и правильное лечение позволяют значительно продлить жизнь пациентам с онкологическим диагнозом.

Лечение зависит от нескольких факторов:

Во-первых, от типа рака. Он может быть мелкоклеточным и не мелкоклеточным. Первый агрессивный: он быстрее развивается и распространяется на другие органы.

Во-вторых, от размера и расположения опухоли.

В-третьих, от стадии заболевания: чем она выше, тем хуже прогноз.

В-четвертых, от состояния здоровья пациента и рекомендаций врачей.

Основные методы лечения – это хирургическая операция, лучевая терапия, химиотерапия, таргетная и иммунотерапия. Бывает, их сочетают между собой, например, после операции "добивают" раковые клетки химиотерапия.

При хирургическом вмешательстве опухоль удаляют из легкого. Операцию проводят, если метастазы не распространились на другие части тела. Могут удалить небольшую часть легкого или весь орган.

При лучевой терапии на опухоль воздействуют радиацией. Лучи направляют на пораженную часть тела. Часто ее используют перед хирургической операцией, чтобы уменьшить опухоль и облегчить ее удаление или в сочетании с химиотерапией.

Химиотерапия – это введение специальных лекарств, которые не дают раковым клеткам расти и размножаться, поэтому они погибают.

Для лечения рака легких на поздних стадиях иммунотерапия стала революцией. В отличие от химиотерапии и лучевой терапии, когда под раздачу попадают и раковые клетки, и здоровые, иммунотерапия – более избирательный метод. С помощью иммунотерапии некоторые пациенты могут контролировать онкологическое заболевание в течение многих лет.

При иммунотерапии используют препараты, которые помогают иммунной системе распознавать раковые клетки и уничтожать их. Обычно она справляется с этим самостоятельно, однако иногда клетки злокачественной опухоли вырабатывают белки, которые помогают им "прятаться" от иммунной системы. Иммунотерапия вмешивается в этот процесс: лекарства блокируют эти белки и иммунная система снова приобретает способность бороться с раковыми клетками.