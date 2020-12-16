Рак легень – найрозповсюдженіше онкологічне захворювання серед чоловіків як у світі, так і в Україні. Але більшість українців не знають симптомів раку легень та методів профілактики.

Здоров'я 24 звернулося до медичної директорки компанії "Рош Україна" та співорганізаторку проєкту "Рік обізнаності про рак легені" Оксани Сурцевої, щоб дізнатися, що нам варто знати про цю хворобу і чому говорити про неї – завжди на часі.

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Тисячі нових випадків в Україні виявляють щороку. Тільки за 2019 рік зареєстровано близько 13 тисяч нових випадків раку легені.

Оксана Сурцева “Кожного разу по дорозі з Бучі до Києва я проїжджаю Гостомель – його населення приблизно дорівнює кількості людей, які захворіли на рак легені”.

За статистикою, з 12,5 тисяч нових пацієнтів до наступного року доживає менше половини. 60% людей, які дізналися про свій діагноз, не проживають і року. Так відбувається з кількох причин.

Чому рак легенів настільки смертельний

По-перше, тому що сам рак легені часто має агресивний перебіг – він швидко метастазує в інші органи.

По-друге, тому що люди звертаються до лікарів лише тоді, коли відчувають дуже виражені симптоми. А це, зазвичай, відбувається лише на пізніх стадіях.

Симптоми раку легенів

Як і більшість онкозахворювань, рак легенів рідко проявляється симптомами на перших стадіях. Навіть коли з’являються притаманні йому ознаки – покашлювання, задишка, біль за грудиною – їх легко прийняти за ознаки інших хвороб, наприклад, застуди або бронхіту.

А оскільки нам властиво припускати найменш страшні речі, такі покашлювання ми можемо ігнорувати місяцями. При цьому навіть ненав’язливі симптоми частіше з'являються вже на пізніх стадіях. Тому 72% нових випадків раку легені виявляють на 3-4 стадіях.

Як виявити рак легенів на ранніх стадіях

Щоб виявити рак на ранніх стадіях, необхідне своєчасне обстеження. Особливо це важливо для тих, хто перебуває в групі ризику. Якщо ви палите, живете в промисловому місті, працюєте з хімічними речовинами, якщо хтось із ваших рідних хворів на рак – обговоріть зі своїм лікарем план обстеження. Це може стосуватися раку різної локалізації.

Останніми роками людей із підвищеним ризиком захворювання на рак легенів перевіряють за допомогою комп’ютерної томографії з низькою дозою опромінення (НДКТ).

Оксана Сурцева “Ми знаємо багато випадків, коли люди на ранніх стадіях хвороби робили флюорографію або рентгенографію, але пухлину просто не було видно. Сканування НДКТ здатне виявити аномальні ділянки легень, новоутворення на ранніх стадіях. Це сучасна діагностика”.

На жаль, у нас немає культури профілактичних оглядів. В основі цього лежить уявлення, що якщо нічого не турбує, то немає сенсу звертатися до лікаря. Але потрібно чітко розуміти: більшість онкозахворювань є безсимптомними на ранніх стадіях.

Люди просто не відчувають пухлини, поки вона не розростається і не метастазує по тілу. На ранніх стадіях рак найчастіше виявляють випадково, на медоглядах. Саме тому не варто нехтувати ними.

Стадії раку легенів та прогнози виживання

Шанси подолати хворобу значно вищі, якщо вона виявлена на ранніх стадіях. Наприклад, американський центр канцер-статистики наводить дані, згідно з якими, з хворобою, яку діагностували на ранніх стадіях, п’ять і більше років проживають 61% пацієнтів, із запущеною хворобою цей термін проживають лише 6% пацієнтів.

Але важливо розуміти, що рак легенів – це не однорідне захворювання. Цією назвою об’єднують чотири захворювання й типи пухлин, які відрізняються біологією (будовою клітин), швидкістю і механізмом розповсюдження. Тому в кожного з них різний перебіг, різна схема лікування і різний прогноз.

Міжнародні протоколи чітко розрізняють типи раку легені й відповідні терапевтичні схеми.

Отже, на прогноз впливають:

біологія пухлини. Є більш і менш агресивні типи раку легені;

стадія захворювання. Наскільки хвороба встигла поширитися тілом;

вибір ефективного лікування. Це буде визначати загальний результат терапії.

На ранніх стадіях можливо назавжди "приспати" хворобу – перевести її з гострої форми в хронічну. На 1-2 стадіях можливе радикальне лікування, що передбачає операцію з видалення пухлини й лімфовузлів навколо неї. Іноді у результаті операції хірурги змушені вирізати всю легеню.

На пізніх стадіях радикальне лікування неможливе, бо вирізати первинну пухлину немає сенсу через поширене метастазування. Тому на цих стадіях найчастіше мова йде не про позбавлення від хвороби, а про продовження і покращення якості життя пацієнта.

Лікування раку легенів

За останні п’ять років саме в лікуванні раку легенів стався прорив, що пов’язаний із розробкою нових таргетних препаратів та з появою імунотерапії.

Два роки тому Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили саме за відкриття імунотерапії – нового класу препаратів, що спрямовані "навчити" імунітет людини розпізнавати злоякісні клітини й боротися з ними.

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Інноваційне лікування дозволяє продовжити життя пацієнтів із розповсюдженою формою раку легені на 3-5 і більше років. Але найголовніше те, якими будуть ці роки.

Сучасні ліки значно краще переносяться й дозволяють пацієнтові вести активне життя. Втім, як я вже казала, рак легені – неоднорідне захворювання, і наявність прогресивного лікування залежить від типу пухлини.

Оксана Сурцева “Наприклад, 5% хворих мають мутацію генів ALK. Ще кілька років тому такі пацієнти вважалися безнадійними й рідко проживали навіть рік. Зараз же існують таргетні препарати, які можуть продовжити життя цих пацієнтів на три-чотири й більше років. А для людини з раком кожен місяць – особлива цінність”.

Чому важливо знати про рак легенів

Ідея інформаційного проєкту "Рік обізнаності про рак легені" базувалася на усвідомленні кількох фундаментальних проблем.

Рак легені – одне з найрозповсюдженіших і небезпечних онкозахворювань в Україні. Причина №1 смерті чоловіків від раку. Один із факторів високої смертності – пізня діагностика. При цьому, за даними соціологічного дослідження IFAK Institute, 46% українців ніколи не проходять медичні обстеження. Це означає, що в Україні існує нагальна потреба прищеплювати культуру регулярних медоглядів і онкоскринінгів для людей у групі ризику. Сприяти обізнаності про найбільш поширене онкозахорювання – внесок у розвиток такої культури. Українці мало знають про рак легені. За даними IFAK Insitute, 60% не знають, які симптоми притаманні цій хворобі. А незнання й нехтування симптомами є однією з причин діагностики захворювання на пізніх стадіях. При тому, що проти паління розгорнуті широкі інформаційні кампанії, люди не сприймають його як реальну небезпеку. Статистика ж говорить, що 8 із 10 хворих на рак легені – курці. І хоча захворіти на рак легені може кожен, незалежно від статі, місця проживання, професії та шкідливих звичок, паління – фактор ризику. З-поміж трьох типів фармакологічного лікування раку легені – хімієтерапії, таргетної терапії та імунопрепаратів – безкоштовно пацієнти можуть отримати лише деякі види хімієтерапії. Таргетну та імунотерапію держава не покриває зовсім. Наша мета – привернути увагу урядовців до проблеми розповсюдженості раку легені в Україні й доступу українців до інноваційних ліків.

В основні більшості зазначених проблем – незнання. А отже, обізнаність є необхідним інструментом у глобальній боротьбі з раком легені.