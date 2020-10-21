Від ранньої діагностики раку залежить життя людини. Але через пандемію люди стали рідше звертатися до лікарів з приводу ранніх ознак раку легень. Водночас його перші симптоми схожі на прояви COVID-19.

У некомерційній організації Cancer research UK вважають, що рекомендація залишатися вдома та ізолюватися в разі появи сухого кашлю могла привести до того, що багато людей із запізненням отримують необхідну допомогу при раку легень.

Читайте також: Створили перший домашній експрес-тест для виявлення раку

Згідно з британськими даними, у 2020 році лікарі направляли пацієнтів на обстеження з приводу підозр на рак легені на 40% рідше, ніж роком раніше. Рак легенів стали частіше діагностувати на пізніх стадіях.

Клінічний випадок

The Guardian описує випадок Хелен, 46-річної мешканки Британії. У січні 2020 року в неї з'явилися симптоми респіраторної інфекції. Через місяць після лікування симптоми повернулися. Жінка припустила, що це рецидив інфекції або COVID-19.



Пандемія може збільшити смертність від раку / Фото Unsplash

Лікар загальної практики призначив їй антибіотики та порадив не йти в лікарню на рентген у зв'язку з пандемією. Але кашель тривав, до нього приєдналося свистяче дихання, задишка і слабкість. Ці симптоми дозволили Хелен припустити, що у неї затяжний перебіг COVID-19.

У липні Хелен пройшла рентгенографію, вже після появи кровохаркання. Лікарі виявили у неї пухлини в обох легенях. Гістологічний аналіз показав, що у неї був неагресивний рак. Організація наголошує, що такі випадки не поодинокі.

На щастя, я одужала, але якби не COVID-19, була б більш наполегливою при відвідуванні лікарів. Не займайтеся самодіагностикою і вимагайте дій,

– сказала вона.

Фахівці зазначають, що на всі види раку дуже негативно вплинула пандемія, але рак легень зіткнувся з додатковими проблемами через спільні симптоми.