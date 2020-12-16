Рак легких – онкозаболевание с высокой смертностью: симптомы, профилактика и лечение
Рак легких – самое распространенное онкологическое заболевание среди мужчин как в мире, так и в Украине. Но большинство украинцев не знают симптомов рака легких и методов профилактики.
Здоровье 24 обратилось к медицинскому директору компании "Рош Украина" и соорганизатор проекту "Год осведомленности о раке легкого" Оксане Сурцевой, чтобы узнать, что нам следует знать об этой болезни и почему говорить о ней – всегда актуально.
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Тысячи новых случаев в Украине выявляют ежегодно. Только за 2019 год зарегистрировано около 13 тысяч новых случаев рака легкого.
По статистике, из 12 500 новых пациентов до следующего года доживает меньше половины. 60% людей, которые узнали о своем диагнозе, не проживают и года. Такое происходит по нескольким причинам.
Почему рак легких настолько смертельный
- Во-первых, потому что сам рак легкого часто имеет агрессивное течение – он быстро метастазирует в другие органы.
- Во-вторых, потому что люди обращаются к врачам только тогда, когда чувствуют очень выраженные симптомы. А это, как правило, происходит на поздних стадиях.
Симптомы рака легких
Как и большинство онкозаболеваний, рак легких редко проявляется симптомами на первых стадиях. Даже когда появляются присущие ему признаки – покашливание, одышка, боль за грудиной – их легко принять за признаки других болезней, например, простуды или бронхита.
А поскольку нам свойственно допускать наименее страшное, такие покашливания мы можем игнорировать месяцами. При этом даже ненавязчивые симптомы чаще появляются уже на поздних стадиях. Поэтому 72% новых случаев рака легкого обнаруживают на 3-4 стадиях.
Как выявить рак легких на ранних стадиях
Чтобы выявить рак на ранних стадиях, необходимо своевременное обследование. Особенно это важно для тех, кто находится в группе риска. Если вы курите, живете в промышленном городе, работаете с химическими веществами, если кто-то из ваших родных болел раком – обсудите со своим врачом план обследования. Это может касаться рака различной локализации.
В последние годы людей с повышенным риском заболевания раком легких проверяют с помощью компьютерной томографии с низкой дозой облучения (НДКТ).
К сожалению, у нас нет культуры профилактических осмотров. В основе этого лежит представление, что если ничего не беспокоит, то нет смысла обращаться к врачу. Но нужно четко понимать: большинство онкозаболеваний являются бессимптомными на ранних стадиях.
Люди просто не чувствуют опухоли, пока она не разрастается и не метастазирует по телу. На ранних стадиях рак чаще всего обнаруживают случайно, на медосмотрах. Именно поэтому не стоит пренебрегать ими.
Стадии рака легких и прогнозы выживания
Шансы преодолеть болезнь значительно выше, если она обнаружена на ранних стадиях. Например, американский центр канцер-статистики приводит данные, согласно которым, с болезнью, которую диагностировали на ранних стадиях, пять и более лет проживают 61% пациентов, с запущенной болезнью этот срок проживают лишь 6% пациентов.
Но важно понимать, что рак легких – это не однородное заболевание. Этим названием объединяют четыре заболевания и типы опухолей, которые отличаются биологией (строением клеток), скоростью и механизмом распространения. Поэтому у каждого из них разный ход, разная схема лечения и разный прогноз.
Международные протоколы четко различают типы рака легкого и соответствующие терапевтические схемы.
Итак, на прогноз влияют:
- биология опухоли. Есть более и менее агрессивные типы рака легкого;
- стадия заболевания. Насколько болезнь успела распространиться по телу;
- выбор эффективного лечения. Это будет определять общий результат терапии.
На ранних стадиях возможно навсегда "усыпить" болезнь – перевести ее из острой формы в хроническую. На 1-2 стадиях возможно радикальное лечение, которое предусматривает операцию по удалению опухоли и лимфоузлов вокруг нее. Иногда в результате операции хирурги вынуждены вырезать всю легкое.
На поздних стадиях радикальное лечение невозможно, потому что вырезать первичную опухоль не имеет смысла из-за распространенного метастазирования. Поэтому на этих стадиях чаще всего речь идет не об избавлении от болезни, а о продолжении и улучшение качества жизни пациента.
Лечение рака легких
За последние пять лет именно в лечении рака легких произошел прорыв, связанный с разработкой новых таргетных препаратов и с появлением иммунотерапии.
Два года назад Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили именно за открытие иммунотерапии – нового класса препаратов, направленных "научить" иммунитет человека распознавать злокачественные клетки и бороться с ними.
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Инновационное лечение позволяет продлить жизнь пациентов с распространенной формой рака легкого на 3-5 и более лет. Но самое главное, какими будут эти годы.
Современные лекарства значительно лучше переносятся и позволяют пациенту вести активную жизнь. Впрочем, как я уже говорила, рак легкого – неоднородное заболевание, и наличие прогрессивного лечения зависит от типа опухоли.
Почему важно знать о раке легких
Идея информационного проекта "Год осведомленности о раке легкого" основана на осознании нескольких фундаментальных проблем.
- Рак легкого – одно из самых распространенных и опасных онкозаболеваний в Украине. Причина №1 смерти мужчин от рака.
- Один из факторов высокой смертности – поздняя диагностика. При этом, по данным социологического исследования IFAK Institute, 46% украинцев никогда не проходят медицинское обследование. Это означает, что в Украине существует насущная необходимость прививать культуру регулярных медосмотров и онкоскрининга для людей в группе риска. Способствовать осведомленности о наиболее распространенном онкозаболевании – вклад в развитие такой культуры.
- Украинцы мало знают о раке легкого. По данным IFAK Insitute, 60% не знают, какие симптомы характерны для этой болезни. А незнание и пренебрежение симптомами являются одной из причин диагностики заболевания на поздних стадиях.
- При том, что против курения развернуты широкие информационные кампании, люди не воспринимают его как реальную опасность. Статистика же говорит, что 8 из 10 больных раком легкого – курильщики. И хотя заболеть раком легкого может каждый, независимо от пола, места жительства, профессии и вредных привычек, курения – фактор риска.
- Из трех типов фармакологического лечения рака легкого – химиетерапии, таргетной терапии и иммунопрепаратов – бесплатно пациенты могут получить только некоторые виды химиетерапии. Таргетную и иммунотерапию государство не покрывает вовсе. Наша цель – привлечь внимание чиновников к проблеме распространенности рака легкого в Украине и доступа украинцев к инновационным лекарствам.
В основе большинства указанных проблем – незнание. Следовательно, осведомленность является необходимым инструментом в глобальной борьбе с раком легкого.
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