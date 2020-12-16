Рак легких – самое распространенное онкологическое заболевание среди мужчин как в мире, так и в Украине. Но большинство украинцев не знают симптомов рака легких и методов профилактики.

Здоровье 24 обратилось к медицинскому директору компании "Рош Украина" и соорганизатор проекту "Год осведомленности о раке легкого" Оксане Сурцевой, чтобы узнать, что нам следует знать об этой болезни и почему говорить о ней – всегда актуально.

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Тысячи новых случаев в Украине выявляют ежегодно. Только за 2019 год зарегистрировано около 13 тысяч новых случаев рака легкого.

Оксана Сурцева “Каждый раз по дороге из Бучи в Киев я проезжаю Гостомель – его население примерно равно количеству людей, заболевших раком легкого”.

По статистике, из 12 500 новых пациентов до следующего года доживает меньше половины. 60% людей, которые узнали о своем диагнозе, не проживают и года. Такое происходит по нескольким причинам.

Почему рак легких настолько смертельный

Во-первых, потому что сам рак легкого часто имеет агрессивное течение – он быстро метастазирует в другие органы.

Во-вторых, потому что люди обращаются к врачам только тогда, когда чувствуют очень выраженные симптомы. А это, как правило, происходит на поздних стадиях.

Симптомы рака легких

Как и большинство онкозаболеваний, рак легких редко проявляется симптомами на первых стадиях. Даже когда появляются присущие ему признаки – покашливание, одышка, боль за грудиной – их легко принять за признаки других болезней, например, простуды или бронхита.

А поскольку нам свойственно допускать наименее страшное, такие покашливания мы можем игнорировать месяцами. При этом даже ненавязчивые симптомы чаще появляются уже на поздних стадиях. Поэтому 72% новых случаев рака легкого обнаруживают на 3-4 стадиях.

Как выявить рак легких на ранних стадиях

Чтобы выявить рак на ранних стадиях, необходимо своевременное обследование. Особенно это важно для тех, кто находится в группе риска. Если вы курите, живете в промышленном городе, работаете с химическими веществами, если кто-то из ваших родных болел раком – обсудите со своим врачом план обследования. Это может касаться рака различной локализации.

В последние годы людей с повышенным риском заболевания раком легких проверяют с помощью компьютерной томографии с низкой дозой облучения (НДКТ).

Оксана Сурцева “Мы знаем много случаев, когда люди на ранних стадиях болезни делали флюорографию или рентгенографию, но опухоль просто не было видно. Сканирование НДКТ способно выявить аномальные участки легких, новообразования на ранних стадиях. Это современная диагностика”.

К сожалению, у нас нет культуры профилактических осмотров. В основе этого лежит представление, что если ничего не беспокоит, то нет смысла обращаться к врачу. Но нужно четко понимать: большинство онкозаболеваний являются бессимптомными на ранних стадиях.

Люди просто не чувствуют опухоли, пока она не разрастается и не метастазирует по телу. На ранних стадиях рак чаще всего обнаруживают случайно, на медосмотрах. Именно поэтому не стоит пренебрегать ими.

Стадии рака легких и прогнозы выживания

Шансы преодолеть болезнь значительно выше, если она обнаружена на ранних стадиях. Например, американский центр канцер-статистики приводит данные, согласно которым, с болезнью, которую диагностировали на ранних стадиях, пять и более лет проживают 61% пациентов, с запущенной болезнью этот срок проживают лишь 6% пациентов.

Но важно понимать, что рак легких – это не однородное заболевание. Этим названием объединяют четыре заболевания и типы опухолей, которые отличаются биологией (строением клеток), скоростью и механизмом распространения. Поэтому у каждого из них разный ход, разная схема лечения и разный прогноз.

Международные протоколы четко различают типы рака легкого и соответствующие терапевтические схемы.

Итак, на прогноз влияют:

биология опухоли. Есть более и менее агрессивные типы рака легкого;

стадия заболевания. Насколько болезнь успела распространиться по телу;

выбор эффективного лечения. Это будет определять общий результат терапии.

На ранних стадиях возможно навсегда "усыпить" болезнь – перевести ее из острой формы в хроническую. На 1-2 стадиях возможно радикальное лечение, которое предусматривает операцию по удалению опухоли и лимфоузлов вокруг нее. Иногда в результате операции хирурги вынуждены вырезать всю легкое.

На поздних стадиях радикальное лечение невозможно, потому что вырезать первичную опухоль не имеет смысла из-за распространенного метастазирования. Поэтому на этих стадиях чаще всего речь идет не об избавлении от болезни, а о продолжении и улучшение качества жизни пациента.

Лечение рака легких

За последние пять лет именно в лечении рака легких произошел прорыв, связанный с разработкой новых таргетных препаратов и с появлением иммунотерапии.

Два года назад Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили именно за открытие иммунотерапии – нового класса препаратов, направленных "научить" иммунитет человека распознавать злокачественные клетки и бороться с ними.

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Инновационное лечение позволяет продлить жизнь пациентов с распространенной формой рака легкого на 3-5 и более лет. Но самое главное, какими будут эти годы.

Современные лекарства значительно лучше переносятся и позволяют пациенту вести активную жизнь. Впрочем, как я уже говорила, рак легкого – неоднородное заболевание, и наличие прогрессивного лечения зависит от типа опухоли.

Оксана Сурцева “Например, 5% больных имеют мутацию генов ALK. Еще несколько лет назад такие пациенты считались безнадежными и редко проживали даже год. Сейчас же существуют таргетные препараты, которые могут продлить жизнь этих пациентов на три-четыре и более лет. А для человека с раком каждый месяц – особая ценность".

Почему важно знать о раке легких

Идея информационного проекта "Год осведомленности о раке легкого" основана на осознании нескольких фундаментальных проблем.

Рак легкого – одно из самых распространенных и опасных онкозаболеваний в Украине. Причина №1 смерти мужчин от рака. Один из факторов высокой смертности – поздняя диагностика. При этом, по данным социологического исследования IFAK Institute, 46% украинцев никогда не проходят медицинское обследование. Это означает, что в Украине существует насущная необходимость прививать культуру регулярных медосмотров и онкоскрининга для людей в группе риска. Способствовать осведомленности о наиболее распространенном онкозаболевании – вклад в развитие такой культуры. Украинцы мало знают о раке легкого. По данным IFAK Insitute, 60% не знают, какие симптомы характерны для этой болезни. А незнание и пренебрежение симптомами являются одной из причин диагностики заболевания на поздних стадиях. При том, что против курения развернуты широкие информационные кампании, люди не воспринимают его как реальную опасность. Статистика же говорит, что 8 из 10 больных раком легкого – курильщики. И хотя заболеть раком легкого может каждый, независимо от пола, места жительства, профессии и вредных привычек, курения – фактор риска. Из трех типов фармакологического лечения рака легкого – химиетерапии, таргетной терапии и иммунопрепаратов – бесплатно пациенты могут получить только некоторые виды химиетерапии. Таргетную и иммунотерапию государство не покрывает вовсе. Наша цель – привлечь внимание чиновников к проблеме распространенности рака легкого в Украине и доступа украинцев к инновационным лекарствам.

В основе большинства указанных проблем – незнание. Следовательно, осведомленность является необходимым инструментом в глобальной борьбе с раком легкого.