Психологиня, кандидатка філософських наук Наталя Холоденко сказала 24 Каналу, що засудження радості в суспільстві становить форму насилля.

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"Якщо людина живе без радості, вона провалюється в депресію. У нас немає стільки психічних клінік. Радість – це потреба людини", – наголосила Холоденко.

Депресія – психічне захворювання, яке характеризують постійним пригніченим станом, втратою цікавості до будь-якої діяльності і нездатністю займатись повсякденними справами протягом щонайменше двох тижнів.

Психологиня згадала праці Віктора Франкла – психіатра, психотерапевта та філософа єврейського походження, який пройшов німецький концтабір. За його словами, усі дуже чекали звільнення, але коли нарешті це сталось, ніхто не міг радіти, тому потрібно було знову навчитися це робити.

Розвиватись, попри все

"Нам треба триматись за сенс життя і все, що його може посилити. Згадувати всі свої довоєнні мрії та бажання, вчити якусь іноземну мову, грати на піаніно – що завгодно", – зазначила Холоденко.

За її словами, коли психіка отримує завдання для розвитку, вона починає бачити майбутнє. Ми повинні його бачити, а також не соромитись хотіти кращого життя. Адже саме заради цього й воюємо тепер.

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