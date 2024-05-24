ПТСР в Україні

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, система охорони здоров'я електронно зареєструвала 23 тисячі випадків ПТСР у 2023 році.

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Деталі про статистику серед військових, що страждають на цей розлад, будуть опубліковані після завершення бойових дій. Ляшко підкреслив, що хоча ПТСР можна вилікувати, процес лікування складний.

Він радить особам із симптомами ПТСР звертатися за допомогою до психологів або сімейних лікарів, щоб уникнути можливих ускладнень. Міністр також згадав про зусилля у напрямку знаходження нових методів лікування.

Ми в пошуках інноваційних методів лікування і ми відкриті для проведення клінічних досліджень. Зараз на базі нашого центру "Лісова поляна" в Пущі Водиці розпочинаємо більш детально вивчати психоделічну терапію і готові робити клінічну базу для того, щоб це розвивати. Тому треба рухатися в цьому напрямку,

– сказав він.

Наостанок, він зауважив, що лікування посттравматичного стресового розладу є більш тривалим і складним процесом порівняно з його профілактикою.

Що варто знати про ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це тривожний розлад, який спричинений стресовою подією. Люди з ПТСР відчувають інтенсивні тривожні думки та почуття, пов'язані з пережитим, які зберігаються протягом тривалого часу після травмуючої події.

Вони можуть знову переживати подію у вигляді спогадів або кошмарів. Люди з ПТСР можуть уникати ситуацій або людей, які нагадують їм про подію, що травмує, і у них можуть бути сильні негативні реакції на такі речі, як гучний шум або випадковий дотик.

У будь-якої людини може розвинутись посттравматичний стресовий розлад, якщо вона пережила подію, пов'язану з загрозою смерті, серйозною травмою або сексуалізованим насильством.