ПТСР в Украине

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, система здравоохранения электронно зарегистрировала 23 тысячи случаев ПТСР в 2023 году.

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Детали о статистике среди военных, страдающих этим расстройством, будут опубликованы после завершения боевых действий. Ляшко подчеркнул, что хотя ПТСР можно вылечить, процесс лечения сложный.

Он советует лицам с симптомами ПТСР обращаться за помощью к психологам или семейным врачам, чтобы избежать возможных осложнений. Министр также упомянул об усилиях в направлении нахождения новых методов лечения.

Мы в поисках инновационных методов лечения и мы открыты для проведения клинических исследований. Сейчас на базе нашего центра "Лесная поляна" в Пуще Водице начинаем более детально изучать психоделическую терапию и готовы делать клиническую базу для того, чтобы это развивать. Поэтому надо двигаться в этом направлении,

– сказал он.

Напоследок, он заметил, что лечение посттравматического стрессового расстройства является более длительным и сложным процессом по сравнению с его профилактикой.

Что стоит знать о ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это тревожное расстройство, вызванное стрессовым событием. Люди с ПТСР испытывают интенсивные тревожные мысли и чувства, связанные с пережитым, которые сохраняются в течение длительного времени после травмирующего события.

Они могут снова переживать событие в виде воспоминаний или кошмаров., Люди с ПТСР могут избегать ситуаций или людей, которые напоминают им о травмирующем событии, и у них могут быть сильные негативные реакции на такие вещи, как громкий шум или случайное прикосновение.

У любого человека может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, если он пережил событие, связанное с угрозой смерти, серьезной травмой или сексуализированным насилием.