Об этом LB.ua сообщили анонимные источники. Михаил Загрийчук, бывший заместитель министра Зоряны Скалецкой, сейчас работает в департаменте трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца, которым руководит Борис Тодуров.

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Обвинения врачей в схеме по трансплантации органов

Согласно информации источников, ему и его коллегам из ГУ "Институт сердца МЗ Украины", КП "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" города Киева, предъявили обвинения в совместном злоупотреблении схеме "незаконного изъятия анатомических материалов у людей, которые находятся в беспомощном состоянии и другой зависимости от правонарушителей, с целью их дальнейшей трансплантации".

Уголовное производство открыто по частям 1, 2 статьи 255, части 5 статьи 143 и части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины, касающиеся нарушения порядка трансплантации анатомических материалов человека, участия в преступном сообществе или организации, а также несанкционированной обработки информации, хранящейся на носителях электронно-вычислительных систем.

Остановка трансплантации в Украине

Всем одиннадцати медикам объявили подозрение. Однако, расследование указывает на то, что группа медиков возможно вмешивалась в очередь на трансплантацию, получая средства за манипуляции с очередью. Вероятнее всего, все это делали якобы ради того, чтобы именно Институт сердца получал органы для пересадок.

Оба собеседника LB.ua также говорят о том, что правоохранители долго вели это дело, использовали технические средства для прослушивания.

Сейчас в Украине приостановлено проведение трансплантаций в течение двух недель из-за резонансного дела и задержания медиков.