Нові результати теж дуже обнадійливі. І хоч вони потребують додаткових досліджень, аби визначити чинники, які пояснюють його лікувальний потенціал, це вкотре свідчить про потенціал застосування псилоцибіну.

Дивіться також Які практики лікування ПТСР є у світі і чи можуть використовуватися в Україні

Псилоцибін – активний компонент психоделіків, показав перспективні результати у зменшенні симптомів депресії з мінімальною кількістю побічних ефектів і відсутністю ознак залежності, – ідеться у дослідженні.

Новий метааналіз охоплює 7 рандомізованих контрольованих випробувань за участю 436 учасників. Вони заявили про значне покращення емоційного стану після лікування псилоцибіном порівняно з контрольною групою.

Чому це важливі резулльтати

Депресія уже торкнулась близько 300 мільйонів людей по всьому світу і є одним з одних із найпоширеніших захворювань.

Автори наголошують, що необхідно провести додаткові дослідження для розуміння реального потенціалу псилоцибіну в клінічних умовах і розроблення відповідних керівництв і правових гарантій.

Адже їх дослідження має низку обмежень. Наприклад, у ньому не вивчали, як діє речовина на різні типи депресії.