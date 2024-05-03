Новые результаты тоже очень обнадеживающие. И хотя они требуют дополнительных исследований, чтобы определить факторы, которые объясняют его лечебный потенциал, это в очередной раз свидетельствует о потенциале применения псилоцибина.

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Псилоцибин – активный компонент психоделиков, показал перспективные результаты в уменьшении симптомов депрессии с минимальным количеством побочных эффектов и отсутствием признаков зависимости, – говорится в исследовании.

Новый метаанализ охватывает 7 рандомизированных контролируемых испытаний с участием 436 участников. Они заявили о значительном улучшении эмоционального состояния после лечения псилоцибином по сравнению с контрольной группой.

Почему это важные результаты

Депрессия уже коснулась около 300 миллионов людей по всему миру и является одним из одних из самых распространенных заболеваний.

Авторы отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования для понимания реального потенциала псилоцибина в клинических условиях и разработки соответствующих руководств и правовых гарантий.

Ведь их исследование имеет ряд ограничений. Например, в нем не изучали, как действует вещество на различные типы депрессии.