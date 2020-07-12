Українські психіатричні лікарні дофінансують на рівні минулого року. Наразі МОЗ розробляє план для створення дієвої психіатричної служби.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу у неділю, 12 липня, пише 24 канал.

Читайте також Психіатричні лікарні опинились у найскладнішому становищі, – МОЗ

У МОЗ заявили, що прийняли антикризові кроки. Так, зокрема починаючи з липня і до кінця року, будуть дофінансовані всі психіатричні лікарні на рівні бюджету минулого року.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я займається створенням психіатричної служби.

Максим Степанов “Окремо ми розробляємо план, зокрема, спілкуємося з Міністерством соціальної політики, тому що психіатрична служба стоїть на стику з Міністерством соціальної політики, з соціальними службами, яким чином нам створити саме дієву психіатричну службу”.

Степанов додав, що на реформування психіатричної служби потрібен час, а також зауважив, що "зіштовхнувся з наслідками діяльності" минулого керівництва МОЗ щодо психіатричних закладів.

За словами міністра, з 1 квітня виявили суттєве недофінансування психіатричних лікарень, у порівнянні з минулим роком. У деяких закладах це доходить до 50−70%.

В українських психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тисяч людей із хронічними психічними захворюваннями.

Звичайно, психіатрична служба потребує реформування, і суттєвого реформування. І про це вам скаже, мабуть, кожен медичний працівник, який працює в цих лікарнях,

– додав Степанов.

Міністр зауважив, що це уламки радянської системи, на які наклалася наша реальність.